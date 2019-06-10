Экономика
Российский рынок установил новый рекордExpert.ru 06:47
Начало недели для российского фондового рынка стало удивительно успешным, удивительно – постольку, поскольку на мировых площадках стабильности по-прежнему нет. И тем не менее индекс Мосбиржи — MOEX 10 июня обновил исторический максимум, поднявшись к рекордным 2746,8 пункта.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Здоровье
Более 5 млн жителей Украины переболели гриппом с начала эпидсезона
В течение эпидемического сезона 2018−2019 годов, гриппом на Украине переболели примерно 5,4 млн человек.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева обнажилась посреди ромашкового поля
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
Сегодня выпускникам станут известны итоги первого обязательного единого госэкзамена — математики.
Обновлено в 05:41
Культура
Михаил Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:01
Общество
В РФ с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу
С 12 июня текущего года в Российской Федерации изменится порядок выезда детей за границу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Обновлено в 00:27
Авто
Автомобили Opel получат российские моторы
В ближайшее время на конвейер завода в Калуге встанут и модели Opel, часть которых (речь идет о моделях LCV-сегмента) построены на той же платформе, что и «коренные французы» в лице Peugeot Expert и Citroen Jumpy.
Обновлено в 03:07
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Наука
Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
Учёные подчеркнули, что такая разница объясняется тем, что в Дании наблюдается улучшение показателя здоровья, называемого активностью в повседневной жизни (ADL).
Обновлено в 02:47
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Политика
Власти Чечни заявили, что не отдадут ни пяди своей земли
Обновлено в 04:44
Игры
Новые карты AMD обеспечат более плавное воспроизведение игр
Компания показала преимущество Anti-Lag на APEX Legends, которая стала работать плавнее примерно на треть.
Обновлено в 03:24
Общество
ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:16
Происшествия
«Коммерсант» сообщил о проверке в СИЗО «Бутырка»
Московское УФСИН проводит проверку СИЗО "Бутырка" из-за размещения бизнесмена Владимира Петрова, арестованного по экономической статье, в одной камере с подозреваемым в убийстве, ранее судимым за убийство.
Обновлено в 07:52
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Спорт
Заварзина раскритиковала министра спорта РФ из-за ситуации с мужем
Жена двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда Алена Заварзина раскритиковала министра спорта РФ Павла Колобкова из-за ситуации с мужем.
Обновлено в 04:52
Политика
В WikiLeaks заявили, что суд по делу Ассанжа может длиться годами
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что суд по делу Джулиана Ассанжа может затянуться на долгие годы.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году).
Обновлено в 04:15
Общество
В МВД рассказали о правилах безопасности для детей летом
Министерство внутренних дел России разработало рекомендации для родителей по обеспечению безопасности детей в период летнего отдыха.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Наука
Насекомоядное растение застали за поеданием позвоночных
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
На Казанском направлении МЖД произошел сбой из-за аварии
В столичном регионе произошел сбой в движении электричек Казанского направления.
Обновлено в 09:03
Экономика
Сбербанк запустил сервис перечисления сборов для неимущих мусульман
Сбербанк запустил платформу PayZakat, которая позволит перечислять и распределять обязательные (закят) и добровольные сборы (садага) в пользу неимущих и нуждающихся мусульман.
Обновлено в 07:00
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56