Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.

с чего всё началось

Наименьшее снижение численности населения наблюдается в возрастных категориях 50-54 года и 55-59 лет, а вслед за ней и численности рабочей силы в этих возрастах. В первой категории рынок труда не досчитался 476 тысяч человек, во второй – 129 тысяч.

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