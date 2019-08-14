Экономика
Российский рынок труда потерял полмиллиона предпенсионеровНовый День 01:39
Наименьшее снижение численности населения наблюдается в возрастных категориях 50-54 года и 55-59 лет, а вслед за ней и численности рабочей силы в этих возрастах. В первой категории рынок труда не досчитался 476 тысяч человек, во второй – 129 тысяч.
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с чего всё началось
Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.Известиявчера в 17:01
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