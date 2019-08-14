Экономика
Российский рынок труда потерял почти полмиллиона предпенсионеровОреанда-Новости вчера в 04:55
По информации Росстата, в случае с предпенсионерами рынок труда не досчитался 476 тысяч человек, а с «молодыми» пенсионерами – 129 тысяч.
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Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.Известия13 августа в 17:01
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