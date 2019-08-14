Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеровREGNUM вчера в 01:09

В России при минимальных показателях безработицы сокращается количество занятого населения. Причин этому несколько — демографические изменения и ситуация на рынке труда.
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с чего всё началось

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.
Известия13 августа в 17:01

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С российского рынка труда пропали полмиллиона человек

Lenta.ruвчера в 09:43

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Парламентская газета13 августа в 16:19

Рынок труда в России недосчитался полумиллиона предпенсионеров

URA.Ru13 августа в 21:56

ЦБ сообщил о потере 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда

Газета.Ru13 августа в 21:30

В ЦБ рассказали о потере почти 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда

РЕН ТВ13 августа в 19:44

Рынок труда «потерял» 500 тыс. предпенсионеров

Национальная служба новостейвчера в 02:15

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Известия13 августа в 17:01
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