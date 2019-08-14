Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеровREGNUM 01:09

В России при минимальных показателях безработицы сокращается количество занятого населения. Причин этому несколько — демографические изменения и ситуация на рынке труда.
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с чего всё началось

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс. Как поясняют экономисты ЦБ, в основном этот факт обусловлен изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Служба занятости с начала года отметила резкое уменьшение занятых россиян

Комсомольская правда03:58

В России «потеряли» почти 500 тысяч предпенсионеров

Росбалт02:37

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Известиявчера в 17:01

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров

REGNUM01:09

Рынок труда в России недосчитался полумиллиона предпенсионеров

URA.Ruвчера в 21:56

ЦБ сообщил о потере 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда

Газета.Ruвчера в 21:30

Рынок труда «потерял» 500 тыс. предпенсионеров

Национальная служба новостей02:15
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
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Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего; проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
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Политика

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

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Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
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Жара не вернется в Москву до конца лета

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин станет специальным гостем на товарищеском матче между «Авангардом» и «Динамо» 15 августа.
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70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
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Количество пострадавших из-за взрывов на военном складе рядом с городом Ачинск в Красноярском крае выросло до 40 человек.
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Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале

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Трамп не исключил выхода США из ВТО

Американский прездент Дональд Трамп не исключил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), «если это потребуется».
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Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
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