По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс. Как поясняют экономисты ЦБ, в основном этот факт обусловлен изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.

с чего всё началось

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