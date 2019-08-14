Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеровREGNUM 01:09

В России при минимальных показателях безработицы сокращается количество занятого населения. Причин этому несколько — демографические изменения и ситуация на рынке труда.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс. Как поясняют экономисты ЦБ, в основном этот факт обусловлен изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

ЦБ сообщил о потере 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда

Газета.Ruвчера в 21:30

Рынок труда «потерял» 500 тыс. предпенсионеров

Национальная служба новостей02:15

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров

REGNUM01:09

Рынок труда в России недосчитался полумиллиона предпенсионеров

URA.Ruвчера в 21:56

В России «потеряли» почти 500 тысяч предпенсионеров

Росбалт02:37

В ЦБ рассказали о потере почти 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:44

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Армия и оружие

СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу

Обновлено в 00:12
Футбол

Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту

Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика

«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников

Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено вчера в 15:58
Авто

Автоэксперт оценил идею запретить эксплуатацию старых машин

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 02:29
Футбол

Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол

Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА

Обновлено вчера в 15:32
Авто

Стало известно, когда появится Lada Vesta с вариатором

LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год-два.
Обновлено вчера в 05:17
Экономика

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro представят в Европе 20 августа

Обновлено в 03:29
Здоровье

Новую диету следует соблюдать гражданам с диабетом 2 типа

Датские ученые из Копенгагенского и Орхусского университетов провели исследование, в ходе которого установили, что при диабете второго типа будет эффективна специальная диета.
Обновлено в 02:51
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Технологии

В Минкомсвязи изменили концепцию развития 5G

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ изменили концепцию развития 5G в России.
Обновлено в 03:31
Общество

В США отменили выступление Пласидо Доминго после секс-скандала

Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Политика

«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» упал до 28%

Популярность «Единой России» упала до 28% c 31% в 2017 году (доля от всех опрошенных).
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Эксперт описал устройство российского ядерного «Буревестника»

Как утверждает эксперт Вадим Лукашевич, реактивный "Буревестник" обладает твердотопливным стартовым и воздушно-реактивным маршевым двигателями.
Обновлено в 02:03
Экономика

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Космос

Как звучат планеты Солнечной системы

Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

Boeing-777 вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за потери детали на взлете

Самолет Boineg-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за потери детали при взлете.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко

Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
Обновлено в 03:28
Политика

Меркель подтвердила намерение уйти из политики

Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность

Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой

Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Баскетбол

Прохоров может продать «Бруклин» за рекордную сумму

Обновлено в 03:44
Футбол

Смолов рассказал, кому послал воздушный поцелуй после гола «Уралу»

Обновлено вчера в 15:01
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

Обновлено вчера в 21:22
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное