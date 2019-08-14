По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс. Как поясняют экономисты ЦБ, в основном этот факт обусловлен изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.

с чего всё началось

В России при минимальных показателях безработицы сокращается количество занятого населения. Причин этому несколько — демографические изменения и ситуация на рынке труда.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Экономика ЦБ заставит банки перейти на открытые приложения Сегодня, 14 августа 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ на прошлой неделе провёл «секретное» совещание с банкирами, представив на нём концепцию и «дорожную карту» развития открытых приложений.

Космос На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Политика Крым потребовал от Киева соблюдать статус Северо-Крымского канала Как заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов, Украина не имеет права перекрывать воду, которая поступала в Крым через Северо-Крымский канал, пишет РИА Новости.

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Экономика Рынки растут из-за решения США отложить пошлины на товары из Китая США откладывают ранее анонсированные американским президентом Дональдом Трампом 10-процентные пошлины на часть импорта из Китая, сообщило торговое представительство.

Армия и оружие СБУ передала дело МН17 Нидерландам Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.

Здоровье Россияне стали чаще умирать от рака Россияне стали больше умирать от рака. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

Энергетика Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.

Политика Зеленский уволил переговорщика по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Общество В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту.

Шоу-бизнес Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.

Гаджеты Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».

Политика Россия и Китай создадут рабочую группу для развития туризма Рабочая группа (создается - ИФ) в рамках регулирования процесса по развитию туризма, будут привлечены все заинтересованные в этом структуры.

Политика Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.

Политика Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.

Гаджеты Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.