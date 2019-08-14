Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеровREGNUM 01:09

В России при минимальных показателях безработицы сокращается количество занятого населения. Причин этому несколько — демографические изменения и ситуация на рынке труда.
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с чего всё началось

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России массово увольняют предпенсионеров: государственные гарантии не работают

Московский Комсомолец11:10

Рынок труда «потерял» 500 тыс. предпенсионеров

Национальная служба новостей02:15

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Известиявчера в 17:01

ЦБ сообщил о потере 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда

Газета.Ruвчера в 21:30

В ЦБ рассказали о потере почти 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:44

Центробанк недосчитался на рынке труда около 500 тыс. предпенсионеров

Парламентская газетавчера в 16:19

Рынок труда в России недосчитался полумиллиона предпенсионеров

URA.Ruвчера в 21:56
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

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Финансы

Путин выразил надежду на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что рассчитывает на снижение ставок по ипотеке.
Обновлено в 07:37
Политика

Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе

Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
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Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
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Армия и оружие

Истребитель Су-22 сбили в Сирии

Обновлено в 11:46
Происшествия

Женщина бросила дочь в кафе с запиской

Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 3 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 11:19
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол

«Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи по громкой связи

За использование громкой связи на стадионе клуб оштрафован на 150 тысяч рублей.
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Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Обновлено в 10:43
Кино

Новые куклы Барби появятся в образах персонажей «Звездных войн»

Американская компания Mattel, которая уже более полувека специализируется на производстве Барби, выпустит новую коллекцию кукол.
Обновлено в 08:50
Общество

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Культура

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» подписал Джонни О’Брайанта

Обновлено в 11:47
Происшествия

Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста

Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.
Обновлено в 10:04
Политика

В Кремле высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают предложение Федерации независимых профсоюзов России перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:45
Игры

Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat

В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Политика

В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины

Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Театры

Умер худрук Театра сказки Игорь Игнатьев

В Петербурге в возрасте 69 лет скончался художественный руководитель кукольного Театра сказки у Московских ворот Игорь Игнатьев.
Обновлено в 09:20
Футбол

КДК оштрафовал «Рубин» и Шаронова больше чем на миллион рублей

«Рубин» оштрафовали на 1 миллион рублей, Шаронова на 200 тысяч.
Обновлено в 11:13
Экономика

В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию

Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.
Обновлено в 11:18
Политика

В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве

Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Технологии

Отпечатки пальцев миллиона человек оказались в свободном доступе

Специалисты по кибербезопасности Ноам Ротэм и Рэн Локар обнаружили незащищенную базу данных, содержащую отпечатки пальцев, изображения лиц, имена, пароли и другую персональную информацию более чем миллиона пользователей биометрической системы BioStar 2.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Обновлено в 08:36
Происшествия

При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли

«Ранг пожара повышен до № 3, частичное обрушение кровли», — заявили в МЧС.
Обновлено в 11:33
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Футбол

Медведев не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему не считает «Спартак» и ЦСКА главными соперниками сине-бело-голубых в сезоне-2019/20.
Обновлено в 10:37
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