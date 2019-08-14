Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеровREGNUM 01:09

В России при минимальных показателях безработицы сокращается количество занятого населения. Причин этому несколько — демографические изменения и ситуация на рынке труда.
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с чего всё началось

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.
Известиявчера в 17:01

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ЦБ сообщил о потере 500 тысяч предпенсионеров на рынке труда

Газета.Ruвчера в 21:30

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Комсомольская правда09:06

Рынок труда «потерял» 500 тыс. предпенсионеров

Национальная служба новостей02:15

Рынок труда в России недосчитался полумиллиона предпенсионеров

URA.Ruвчера в 21:56

С российского рынка труда пропали полмиллиона человек

Lenta.ru09:43

В ЦБ рассказали о потере почти 500 тыс. предпенсионеров на рынке труда

РЕН ТВвчера в 19:44

Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
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