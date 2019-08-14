Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеровREGNUM 01:09
В России при минимальных показателях безработицы сокращается количество занятого населения. Причин этому несколько — демографические изменения и ситуация на рынке труда.
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с чего всё началось
По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс. Как поясняют экономисты ЦБ, в основном этот факт обусловлен изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий.Известиявчера в 17:01
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Центробанк недосчитался на рынке труда около 500 тыс. предпенсионеров
Парламентская газетавчера в 16:19
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