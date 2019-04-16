Энергетика
Российский рынок попытается вернуться к ростуFinam.Ru 02:55
К открытию вторника на российском рынке складывается противоречивый внешний фон: Америка закрылась в минусе, нефть снижается, однако торги в Азии проходят на мажорной ноте. Нефтяные инвесторы обеспокоены продолжающимся увеличением добычи сырья в США.
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Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны
В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Политика
МИД Великобритании пообещал Эквадору исключить казнь Ассанжа
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший глава ведомства Борис Джонсон заверили президента Эквадора Ленина Морено в том, что основателя WikiLeaks Джулиан Ассанж не передадут в страну, где ему грозит смертная казнь.
Обновлено в 01:34
Космос
Внутри метеорита нашли крошечный фрагмент кометы
Внутри примитивного метеорита обнаружен крошечный кусочек строительных блоков, из которых образовались кометы.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол
Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»
Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Собор Парижской Богоматери горит в Париже
Пожар вспыхнул в понедельник в одной из главных достопримечательностей Парижа – Нотр-Дам де Пари, или соборе Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Футбольный вратарь из Армении скончался после выстрела в голову
Вратарь футбольного клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян скоропостижно скончался от огнестрельного ранения в голову.
Обновлено в 10:38
Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
Льготы для южной части Приобского месторождения могут составить 140-200 млрд руб. за десять лет в зависимости от того, что является базой для расчета вычета по НДПИ, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.
Обновлено в 08:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Авто
Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Авто
Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM
На 18-м автосалоне в Шанхае японская компания Lexus представила новый роскошный минивэн Lexus LM.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
Обновлено в 08:54
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Политика
Хакеры пытались взломать сеть МИД Бельгии
Представитель МИД Бельгии Карл Лагатье заявил, что 16 апреля хакеры попытались взломать компьютерную сеть внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:16
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Авто
В России насчитали более 8 млн единиц коммерческой техники
В ходе тематического исследования аналитики подсчитали, что на начало текущего года по дорогам нашей страны разъезжало порядка 8,3 млн единиц коммерческой техники.
Обновлено в 01:05
Кино
В Интернет выложили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»
Обновлено в 06:32
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Общество
В полиции назвали самые криминальные станции метро Москвы
Самыми криминальными станциями московского метро по итогам 2018 года оказались Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 09:59
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Космос
Экзопланетный телескоп TESS впервые обнаружил планету размером с Землю
HD 21749c, первая планета размером с Землю, найденная экзопланетным телескопом TESS, и теплый субнептун HD 21749b в представлении художника / © Robin Dienel/Carnegie Institution for Science PFS использует технику под названием «метод Доплера», который остается, по сути, единственным способом, при помощи которого астрономы могут измерить массы отдельных планет.
Обновлено в 08:57
Транспорт
В Москве красная ветка метро оказалась под угрозой затопления
В Москве восточный участок красной ветки метро оказался под угрозой затопления.
Обновлено в 05:40