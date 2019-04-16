Энергетика

Российский рынок попытается вернуться к ростуFinam.Ru 02:55

К открытию вторника на российском рынке складывается противоречивый внешний фон: Америка закрылась в минусе, нефть снижается, однако торги в Азии проходят на мажорной ноте. Нефтяные инвесторы обеспокоены продолжающимся увеличением добычи сырья в США.
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ОПЕК уступает нефть США

News.ru09:00

Рост цен на нефть позволит Саудовской Аравии показать себя с лучшей стороны

Profinance.ru08:44

На рынке нефти складывается противоречивая ситуация

REGNUM09:07

Российский рынок попытается вернуться к росту

Finam.Ru02:55
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

Обновлено в 09:58
Происшествия

В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны

В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Политика

МИД Великобритании пообещал Эквадору исключить казнь Ассанжа

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший глава ведомства Борис Джонсон заверили президента Эквадора Ленина Морено в том, что основателя WikiLeaks Джулиан Ассанж не передадут в страну, где ему грозит смертная казнь.
Обновлено в 01:34
Космос

Внутри метеорита нашли крошечный фрагмент кометы

Внутри примитивного метеорита обнаружен крошечный кусочек строительных блоков, из которых образовались кометы.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Собор Парижской Богоматери горит в Париже

Пожар вспыхнул в понедельник в одной из главных достопримечательностей Парижа – Нотр-Дам де Пари, или соборе Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Футбольный вратарь из Армении скончался после выстрела в голову

Вратарь футбольного клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян скоропостижно скончался от огнестрельного ранения в голову.
Обновлено в 10:38
Энергетика

«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения

Льготы для южной части Приобского месторождения могут составить 140-200 млрд руб. за десять лет в зависимости от того, что является базой для расчета вычета по НДПИ, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.
Обновлено в 08:40
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Авто

Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Общество

Сергей Шнуров высказался о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:28
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Авто

Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM

На 18-м автосалоне в Шанхае японская компания Lexus представила новый роскошный минивэн Lexus LM.
Обновлено в 01:41
Футбол

Охранник «Эгоиста» допустил, что Соловчук первым ударил Мамаева

Обновлено в 10:17
Происшествия

Муж Сальмы Хайек поможет восстановить собор Парижской Богоматери

Обновлено в 04:56
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

Обновлено в 08:54
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Политика

Хакеры пытались взломать сеть МИД Бельгии

Представитель МИД Бельгии Карл Лагатье заявил, что 16 апреля хакеры попытались взломать компьютерную сеть внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:16
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Авто

В России насчитали более 8 млн единиц коммерческой техники

В ходе тематического исследования аналитики подсчитали, что на начало текущего года по дорогам нашей страны разъезжало порядка 8,3 млн единиц коммерческой техники.
Обновлено в 01:05
Кино

В Интернет выложили видео с концовкой фильма «Мстители. Финал»

Обновлено в 06:32
Спорт

Бобслеистка подала в суд на накормившую ее допингом госструктуру

Обновлено в 06:01
Происшествия

Участники омской банды националистов на троих получили 40 лет колонии

Обновлено в 08:20
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Общество

В полиции назвали самые криминальные станции метро Москвы

Самыми криминальными станциями московского метро по итогам 2018 года оказались Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено в 09:59
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Космос

Экзопланетный телескоп TESS впервые обнаружил планету размером с Землю

HD 21749c, первая планета размером с Землю, найденная экзопланетным телескопом TESS, и теплый субнептун HD 21749b в представлении художника / © Robin Dienel/Carnegie Institution for Science PFS использует технику под названием «метод Доплера», который остается, по сути, единственным способом, при помощи которого астрономы могут измерить массы отдельных планет.
Обновлено в 08:57
Транспорт

В Москве красная ветка метро оказалась под угрозой затопления

В Москве восточный участок красной ветки метро оказался под угрозой затопления.
Обновлено в 05:40
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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