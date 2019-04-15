Энергетика
Нефть «слабеет» на фоне борьбы за мировой рынокREGNUM 05:34
Цены на нефть находятся под давлением из-за того, что страны ОПЕК могут отказаться сокращать добычу, и начать борьбу за глобальный нефтяной рынок с США.
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Происшествия
Варвару Караулову отпустили по УДО
Обновлено в 07:11
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Авто
Hyundai показал кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила кроссовер ix25 нового поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta.
Обновлено в 06:52
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Суд отклонил иск «Медиазоны» к Роскомнадзору
Таганский суд Москвы отклонил иск "Медиазоны", в котором издание просило признать незаконным требования Роскомнадзора о редактировании статьи о самоубийстве после пыток в полиции Ильназа Пиркина.
Обновлено в 08:18
Общество
Правительство предложило расширить программу «Дальневосточный гектар»
Земельные участки предлагается предоставлять в три этапа, с учетом опыта реализации программы на территориях других субъектов, входящих в ДФО, уточняется в материалах правительства.
Обновлено в 05:47
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых
Посетительница кафе «Кофемания» Екатерина Набродская, ставшая случайным свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приняла их за бандитов «из девяностых».
Обновлено в 08:15
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си
Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
Обновлено в 06:27
Происшествия
Крыша собора Парижской Богоматери обрушилась в результате пожара
В Париже в результате пожара обрушились крыша и шпиль собора Парижской Богоматери. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные команды.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов
Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Марат Башаров был замечен с новой девушкой
Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Гаджеты
Microsoft разрабатывает аналог Airpods
Microsoft выпустила свои первые наушники-мониторы Surface Headphones в ноябре 2018 года по цене $350.
Обновлено в 06:13
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США
В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж
Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
ВМФ тестирует систему радиоэлектронной защиты в Черном море
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400
Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Гаджеты
Как изменятся iPhone осенью 2019 года
Обновлено в 08:15
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика
Россияне больше всего боятся резкого роста цен и терактов
В компании развития общественных связей (КРОС), которая и проводила исследование, сообщили, что больше всего жителей России волнуют следующие угрозы: взрыв бытового газа, рост цен на товары и услуги, боязнь терактов и изоляция Рунета.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Орловские медики требуют достойной зарплаты
В своём обращении к губернатору Орловской области Андрею Клычкову, руководителю областного здравоохранения Ивану Залогину и главе регионального подразделения по соцполитике Анатолию Крючкову медики говорят, что в противном случае им придётся перейти на одну ставку и тогда спасать людей примерно в половине случаев будет просто некому.
Обновлено в 05:12
Авто
Lotus показал тизер электрогиперкара Type 130
Компания Lotus показала тизер электрогиперкара Type 130, который будет показан в конце 2019 года.
Обновлено в 07:03
Политика
Савченко после освобождения обратилась к народу Украины
Обновлено вчера в 19:18