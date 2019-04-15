Энергетика

Нефть «слабеет» на фоне борьбы за мировой рынокREGNUM 05:34

Цены на нефть находятся под давлением из-за того, что страны ОПЕК могут отказаться сокращать добычу, и начать борьбу за глобальный нефтяной рынок с США.
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Нефть «слабеет» на фоне борьбы за мировой рынок

REGNUM05:34

Российский рынок попытается вернуться к росту

Finam.Ru02:55
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Происшествия

Варвару Караулову отпустили по УДО

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Армия и оружие

В Крыму триста призывников хотели «откосить» от срочной службы

Обновлено в 06:11
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Авто

Hyundai показал кроссовер Creta нового поколения

Компания Hyundai представила кроссовер ix25 нового поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta.
Обновлено в 06:52
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Суд отклонил иск «Медиазоны» к Роскомнадзору

Таганский суд Москвы отклонил иск "Медиазоны", в котором издание просило признать незаконным требования Роскомнадзора о редактировании статьи о самоубийстве после пыток в полиции Ильназа Пиркина.
Обновлено в 08:18
Общество

Правительство предложило расширить программу «Дальневосточный гектар»

Земельные участки предлагается предоставлять в три этапа, с учетом опыта реализации программы на территориях других субъектов, входящих в ДФО, уточняется в материалах правительства.
Обновлено в 05:47
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых

Посетительница кафе «Кофемания» Екатерина Набродская, ставшая случайным свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приняла их за бандитов «из девяностых».
Обновлено в 08:15
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика

В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си

Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
Обновлено в 06:27
Происшествия

Крыша собора Парижской Богоматери обрушилась в результате пожара

В Париже в результате пожара обрушились крыша и шпиль собора Парижской Богоматери. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные команды.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов

Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Марат Башаров был замечен с новой девушкой

Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Гаджеты

Microsoft разрабатывает аналог Airpods

Microsoft выпустила свои первые наушники-мониторы Surface Headphones в ноябре 2018 года по цене $350.
Обновлено в 06:13
Финансы

Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США

В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

ВМФ тестирует систему радиоэлектронной защиты в Черном море

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400

Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Гаджеты

Как изменятся iPhone осенью 2019 года

Обновлено в 08:15
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика

Россияне больше всего боятся резкого роста цен и терактов

В компании развития общественных связей (КРОС), которая и проводила исследование, сообщили, что больше всего жителей России волнуют следующие угрозы: взрыв бытового газа, рост цен на товары и услуги, боязнь терактов и изоляция Рунета.
Обновлено в 07:10
Здоровье

Орловские медики требуют достойной зарплаты

В своём обращении к губернатору Орловской области Андрею Клычкову, руководителю областного здравоохранения Ивану Залогину и главе регионального подразделения по соцполитике Анатолию Крючкову медики говорят, что в противном случае им придётся перейти на одну ставку и тогда спасать людей примерно в половине случаев будет просто некому.
Обновлено в 05:12
Авто

Lotus показал тизер электрогиперкара Type 130

Компания Lotus показала тизер электрогиперкара Type 130, который будет показан в конце 2019 года.
Обновлено в 07:03
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Политика

Савченко после освобождения обратилась к народу Украины

Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

Израиль мог впервые применить сверхзвуковые ракеты Rampage

Обновлено в 06:53
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