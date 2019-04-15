Нефть «слабеет» на фоне борьбы за мировой рынокREGNUM 05:34

Цены на нефть находятся под давлением из-за того, что страны ОПЕК могут отказаться сокращать добычу, и начать борьбу за глобальный нефтяной рынок с США.

Нефть «слабеет» на фоне борьбы за мировой рынок

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Авто Hyundai показал кроссовер Creta нового поколения Компания Hyundai представила кроссовер ix25 нового поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Общество Суд отклонил иск «Медиазоны» к Роскомнадзору Таганский суд Москвы отклонил иск "Медиазоны", в котором издание просило признать незаконным требования Роскомнадзора о редактировании статьи о самоубийстве после пыток в полиции Ильназа Пиркина.

Общество Правительство предложило расширить программу «Дальневосточный гектар» Земельные участки предлагается предоставлять в три этапа, с учетом опыта реализации программы на территориях других субъектов, входящих в ДФО, уточняется в материалах правительства.

Экономика Официально отменили три налоговых декларации Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.

Происшествия Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых Посетительница кафе «Кофемания» Екатерина Набродская, ставшая случайным свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приняла их за бандитов «из девяностых».

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Политика В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".

Происшествия Крыша собора Парижской Богоматери обрушилась в результате пожара В Париже в результате пожара обрушились крыша и шпиль собора Парижской Богоматери. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные команды.

Происшествия В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Шоу-бизнес Марат Башаров был замечен с новой девушкой Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.

Гаджеты Microsoft разрабатывает аналог Airpods Microsoft выпустила свои первые наушники-мониторы Surface Headphones в ноябре 2018 года по цене $350.

Финансы Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.

Происшествия Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Политика Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400 Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.

Общество Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).

Политика Россияне больше всего боятся резкого роста цен и терактов В компании развития общественных связей (КРОС), которая и проводила исследование, сообщили, что больше всего жителей России волнуют следующие угрозы: взрыв бытового газа, рост цен на товары и услуги, боязнь терактов и изоляция Рунета.

Здоровье Орловские медики требуют достойной зарплаты В своём обращении к губернатору Орловской области Андрею Клычкову, руководителю областного здравоохранения Ивану Залогину и главе регионального подразделения по соцполитике Анатолию Крючкову медики говорят, что в противном случае им придётся перейти на одну ставку и тогда спасать людей примерно в половине случаев будет просто некому.