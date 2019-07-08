Экономика
Российский рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%БК55 вчера в 06:21
Компания BrandMonitor провела определённый анализ и выяснила, что в России годовой оборот контрафактных люксовых товаров превысил легальный сегмент рынка почти на 13%. Об этом проинформировал 8 июля «Коммерсант».
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с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъ07 июля в 17:59
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