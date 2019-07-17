Финансы
Российский рынок перешел к коррекцииFinam.Ru вчера в 03:15
Нейтральный внешний фон, невыразительное движение нефтяных цен и закрытия реестров под дивиденды создали условия для открытия торгов в России у нулевых отметок. В первые минуты торгов индекс МосБиржи показал слабое снижение на 0,2% - до 2571,18 пункта, индекс РТС просел на 0,4% - до 1380,84 пункта.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Вашингтон
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Обновлено в 07:36
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Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
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Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что в процессе переговоров в Минске стороны пришли к договоренности одновременно начать ремонт моста в станице Луганской.
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Бари Алибасов рассказал, что может навсегда остаться инвалидом из-за неправильно назначенного лечения.
Обновлено в 09:32
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В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 09:36
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Бывший игрок «Ахмата» Мохаммади перешел в «Гент»
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Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
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Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
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Обновлено вчера в 05:33
Политика
США ограничили передвижение иранских дипломатов в Нью-Йорке
США ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Музыка
На «Тавриду» пришла хип-хоп-культура
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Девушка, увезенная семьей в Чечню, рассказала о произошедшем
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Обновлено в 13:56
Спорт
Маргарита Мамун объявила о беременности
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
Обновлено в 13:10
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
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Обновлено в 14:31
Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Обновлено в 00:01
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Apple показала новые эмодзи из iOS 13
В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.
Обновлено в 09:39
Здоровье
Во Владимирской области создадут единую службу «скорой» помощи
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Обновлено в 07:23
Кино
«Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино
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Обновлено вчера в 11:09
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Футбол
Бывший игрок «МЮ»: «Магуайр — отличный защитник. Но думал, что клуб постарается подписать де Лигта»
Думаю, он отличный центральный защитник, который доказал свой высокий уровень в играх национальной команды.
Обновлено в 14:28
Политика
ДНР и ЛНР предложили Киеву обмен пленными «всех на всех»
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