Финансы

Российский рынок перешел к коррекцииFinam.Ru вчера в 03:15

Нейтральный внешний фон, невыразительное движение нефтяных цен и закрытия реестров под дивиденды создали условия для открытия торгов в России у нулевых отметок. В первые минуты торгов индекс МосБиржи показал слабое снижение на 0,2% - до 2571,18 пункта, индекс РТС просел на 0,4% - до 1380,84 пункта.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Вашингтон
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