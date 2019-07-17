Финансы

Российский рынок перешел к коррекцииFinam.Ru вчера в 03:15

Нейтральный внешний фон, невыразительное движение нефтяных цен и закрытия реестров под дивиденды создали условия для открытия торгов в России у нулевых отметок. В первые минуты торгов индекс МосБиржи показал слабое снижение на 0,2% - до 2571,18 пункта, индекс РТС просел на 0,4% - до 1380,84 пункта.
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STOCKS-Акции Сургутнефтегаза рухнули на 18%, Газпрома - на 7% после дивидендных отсечек

Financial One04:55

Российский фондовый рынок открылся падением индексов

Росбалт03:39

Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»

Интерфакс03:17

Российский рынок акций начал торги в минусе

Финмаркет03:07

Рынок акций РФ падает вслед за «Газпромом» и «префами» «Сургутнефтегаза»

ПРАЙМ03:18

Кульминация дивидендов России

Finam.Ru03:20
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Авто

Опубликованы особенности Lada Largus CNG, Granta Cross и Vesta Sport

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
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Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
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В Малайзии разочарованы ходом расследования крушения MH17

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Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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МЭР объяснило рост промышленного производства

Ускорение роста промышленного производства в июне до 3,3% по сравнению с 0,9% в мае обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях, следует из «Картины о динамике промышленного производства», подготовленной Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие

В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО

Обновлено вчера в 11:50
Наука

Сексуальное возбуждение отражается одинаково в мозге у мужчин и женщин

Возбуждение у мужчин и женщин оказалось одинаковым в головном мозге, при этом женщины имеют не меньше похотливых черт характера, чем представители сильного пола.
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Политика

Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

На территории исправительной колонии имеется футбольная коробка, Кокорин и Мамаев сыграли на ней вместе с другими осужденными.
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Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана

Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
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Помимо каталонцев, бразилец рассматривает варианты с «Ювентусом» или мюнхенской «Баварии», а также мадридским «Реалом».
Обновлено в 04:41
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Минтруд проанализирует предложения регионов по реестрам бедных семей

Минтруд проанализирует предложения регионов по ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума и созданию системы мониторинга самозанятого населения, сообщили РИА Новости в министерстве.
Обновлено в 05:00
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 01:53
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Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
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Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
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Армия и оружие

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Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
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Вышел трейлер шпионского боевика с Крисом Эвансом от Netflix

Netflix поделился трейлером к фильму «Курорт для ныряльщиков на Красном море» с Крисом Эвансом в главной роли.
Обновлено в 03:34
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75 лет назад в Москве провели марш пленных немцев

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Россия набросилась на Леди Гагу за роман с Брэдли Купером

Если вы слышали о том, что русская модель Ирина Шейк ушла от голливудского актера Брэдли Купера в руках с чемоданами и двухлетней Леей, то наверняка знаете, что главной причиной разрыва одной из самых красивых пар в мире называют роман Купера с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.
Обновлено вчера в 08:58
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В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

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Обновлено в 03:53
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Агент Бэйла рассчитывает, что «Реал» бесплатно отпустит игрока

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В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

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В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
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Обновлено вчера в 12:56
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Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
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Предсказана экологическая катастрофа в Сибири

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