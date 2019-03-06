Российский рынок открылся в минусе вслед за глобальными площадкамиFinam.Ru 02:27

Российский рынок открылся в минусе вслед за глобальными площадками

Происшествия Суд приговорил экс-главу Нижнего Новгорода к 10 годам колонии По итогам оглашения приговора экс-полицейские признаны виновными в похищении человека и превышении должностных полномочий в 2004 году, а Сорокина суд посчитал их пособником и признал виновным в получении взятки в 2013-м.

Происшествия Разработчик «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщил, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже.

Транспорт Пробки в Москве достигли 8 баллов Движение транспорта в Москве сильно затруднено, по состоянию на 19:30 мск уровень загруженности дорог в мегаполисе достиг 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

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Происшествия В Москве избили потомка Пушкина Потомка Александра Пушкина Андрея Де Торби избили в Москве.

Политика Зеленский заявил о возбуждении против него уголовного дела Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» ведется уголовное производство об отмывании денег.

Общество МВД составило перечень опасных собак МВД РФ подготовило список потенциально опасных собак, в который предлагается внести 69 пород.

Происшествия Призывавших «бить бабу по лицу» россиян посадили за экстремизм Основателей хабаровского сообщества «Мужское государство» Сергея Жеребцова и Виктора Карташова приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Общество Елизавета II сделала пост в Instagram Королева Великобритании Елизавета II разместила публикацию в социальной сети Instagram. Об этом сообщается в аккаунте королевской семьи.

Общество Путин подписал указ о повышении пособий по уходу за детьми-инвалидами Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Происшествия Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра «5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

Армия и оружие Минобороны закупит десять вертолетов Ми-26Т2В Минобороны закупит 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26Т2В, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Политика Сербия одобрила строительство ветки «Турецкого потока» Сербия одобрила строительство ветки газопровода "Турецкий поток" на своей территории, передает РИА "Новости".

Политика Луценко: Заказчиком подкупа Тимошенко был депутат от «Батькивщины» Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал депутата от фракции «Батькивщина» Валерия Дубиля заказчиком шантажа и подкупа за отказ баллотироваться на выборах президента Украины кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Политика Доктрину продовольственной безопасности России изменят из-за санкций «Необходимость корректировки Доктрины продовольственной безопасности связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введенными в отношении России», — разъяснили в пресс-службе Совбеза.

Экономика Сбербанк объяснил регистрацию почти 200 новых доменов со словом sber Перспектива расширения продуктовых предложений Сбербанка может потребовать в будущем дополнительных доменов.

Политика Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в Чехии Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя непропуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно.

Политика В МИД России подтвердили задержание граждан США в Новороссийске Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о задержании граждан США в Новороссийске.

Футбол Головин: русский футболист рискует, переходя в европейский клуб Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин признался, что футболист из России рискует при переходе в клуб европейского чемпионата.

Политика Еще один кандидат отказался от президентских выборов на Украине Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Украины в пользу замглавы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Происшествия СК проверяет сообщения об избиении учителем первоклашек под Владимиром Следствие проверяет информацию о СМИ о случаях избиения первоклассников учителем в одной из школ Владимирской области, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.