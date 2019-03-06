Экономика

Российский рынок открылся в минусе вслед за глобальными площадкамиFinam.Ru 02:27

Российский фондовый рынок открыл торги четверга снижением на преимущественно негативном внешнем фоне.
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Российский рынок открылся в минусе вслед за глобальными площадками

Finam.Ru02:27

Вечерний обзор рынка акций 06.03.2019. Слабый рубль поддержал рынок, несмотря на скверный внешний фон

Глас Народавчера в 11:37
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Политика

Путин проехал на лошади из конного патруля полиции

Обновлено в 08:45
Культура

Певицу Александру Стрельченко обнаружили в бессознательном состоянии

Обновлено в 09:19
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной

Обновлено в 06:44
Происшествия

Суд приговорил экс-главу Нижнего Новгорода к 10 годам колонии

По итогам оглашения приговора экс-полицейские признаны виновными в похищении человека и превышении должностных полномочий в 2004 году, а Сорокина суд посчитал их пособником и признал виновным в получении взятки в 2013-м.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Разработчик «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию

Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщил, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже.
Обновлено в 07:31
Транспорт

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Движение транспорта в Москве сильно затруднено, по состоянию на 19:30 мск уровень загруженности дорог в мегаполисе достиг 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Обновлено вчера в 11:34
Общество

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Москве избили потомка Пушкина

Потомка Александра Пушкина Андрея Де Торби избили в Москве.
Обновлено в 07:15
Политика

Зеленский заявил о возбуждении против него уголовного дела

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» ведется уголовное производство об отмывании денег.
Обновлено в 06:42
Общество

МВД составило перечень опасных собак

МВД РФ подготовило список потенциально опасных собак, в который предлагается внести 69 пород.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Призывавших «бить бабу по лицу» россиян посадили за экстремизм

Основателей хабаровского сообщества «Мужское государство» Сергея Жеребцова и Виктора Карташова приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 09:15
Общество

Елизавета II сделала пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II разместила публикацию в социальной сети Instagram. Об этом сообщается в аккаунте королевской семьи.
Обновлено в 09:27
Общество

Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры

Обновлено в 02:13
Общество

Путин подписал указ о повышении пособий по уходу за детьми-инвалидами

Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра

«5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.
Обновлено в 06:23
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Минобороны закупит десять вертолетов Ми-26Т2В

Минобороны закупит 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26Т2В, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
Обновлено в 07:40
Политика

Сербия одобрила строительство ветки «Турецкого потока»

Сербия одобрила строительство ветки газопровода "Турецкий поток" на своей территории, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:13
Политика

Луценко: Заказчиком подкупа Тимошенко был депутат от «Батькивщины»

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал депутата от фракции «Батькивщина» Валерия Дубиля заказчиком шантажа и подкупа за отказ баллотироваться на выборах президента Украины кандидата в президенты Юрия Тимошенко.
Обновлено в 08:43
Политика

Доктрину продовольственной безопасности России изменят из-за санкций

«Необходимость корректировки Доктрины продовольственной безопасности связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введенными в отношении России», — разъяснили в пресс-службе Совбеза.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Пакистане пассажира сняли с рейса за молитвы о крушении самолета

Обновлено в 07:57
Экономика

Сбербанк объяснил регистрацию почти 200 новых доменов со словом sber

Перспектива расширения продуктовых предложений Сбербанка может потребовать в будущем дополнительных доменов.
Обновлено в 08:54
Политика

Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в Чехии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя непропуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно.
Обновлено в 05:38
Общество

Пермского учителя‐спортсмена предложили уволить за фото с голым торсом

Обновлено в 09:21
Политика

В МИД России подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о задержании граждан США в Новороссийске.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

В Испании судят актрису, обвиняемую в присвоении работы Пикассо

Обновлено в 08:51
Футбол

Головин: русский футболист рискует, переходя в европейский клуб

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин признался, что футболист из России рискует при переходе в клуб европейского чемпионата.
Обновлено в 07:28
Политика

Еще один кандидат отказался от президентских выборов на Украине

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Украины в пользу замглавы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.
Обновлено в 09:20
Происшествия

СК проверяет сообщения об избиении учителем первоклашек под Владимиром

Следствие проверяет информацию о СМИ о случаях избиения первоклассников учителем в одной из школ Владимирской области, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Обновлено в 07:54
Политика

Госдума приняла закон о борьбе с оскорблением госсимволов

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России.
Обновлено в 04:18
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