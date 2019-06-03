Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлнРБК 00:01

Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку. Так, последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 трлн руб.

с чего всё началось

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

Экономика В Алтайском крае удвоилось число миллионеров В Алтайском крае, по итогам декларационной кампании-2019, о доходах более 1 млн рублей в год заявили 5,4 тысячи налогоплательщиков, что на 46% больше, чем в прошлом году.

Политика Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы Ранее о якобы значительном сокращении Москвой числа военных советников в Венесуэле написала газета The Wall Street Journal.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек При взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадало 116 человек, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $61 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Экономика Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политика Израиль и США предложат России сделку по Сирии Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.

Происшествия Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании Бразильскому нападающему ПСЖ Неймару грозит реальный тюремный срок по делу о возможном изнасиловании, сообщает Globoesporte.

Общество ЕГЭ по русскому языку пройдет сегодня в российских школах 27 мая прошли ЕГЭ по литературе и географии, 29 мая завершился первый обязательный экзамен - математика, 31 мая без сбоев проведены история и химия.

Общество Камчатка перешла на цифровое телевещание Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Политика Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.

Общество В Саратове под воду после ливня ушла улица Танкистов В Саратове в ночь на 3 июня из-за сильного ливня затопило улицу Танкистов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Происшествия В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Общество В Москве установится тропическая жара Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.

Политика МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Происшествия В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.

Происшествия Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Политика На Украине силовики созвали совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

Транспорт Электробусы начали курсировать на двух новых маршрутах в центре Москвы Электробусы вышли на два новых маршрута в центре Москвы - автобусный «т25» и троллейбусный №42.