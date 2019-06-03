Экономика

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлнРБК 00:01

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
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с чего всё началось

Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн

Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку. Так, последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 трлн руб.
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