Финансы
Российский рынок незначительно снижаетсяРосбалт вчера в 03:25
Российский рынок акций в пятницу незначительно снижается по индексам в отсутствие внешних сигналов после отмечавшегося накануне в США Дня независимости.
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Слабая экономическая статистика привела к снижению индексов на мировых биржах
Московский Комсомолец16:20
Утренний обзор рынка акций 05.07.2019. Рынок выходит на пик дивидендных отсечек
Глас Народавчера в 02:44
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Футбол
Форвард «Зенита» Джорджевич высказался о будущем в клубе
Нападающий петербургского "Зенита" Лука Джорджевич заявил, что хотел бы продолжить карьеру в клубе.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Общество
«Жёлтые жилеты» провели митинги во Франции
В субботу, 6 июля, «жёлтые жилеты» провели во Франции 34-ю акцию протеста.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Авто
Уникальный электрокар 1898 года выставили на торги
Аукционный дом Worldwide Auctioneers выставит на публичные торги очень важный электрокар в мировой истории.
Обновлено вчера в 10:41
Футбол
Месси удален за потасовку с Гари Меделем
Незадолго до свистка на перерыв Месси вступил в борьбу за мяч с хавбеком Гари Меделем, в результате чего между футболистами произошла стычка, инициатором которой был чилиец.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Топалов поделился эксклюзивным видео со своей свадьбы
В отличие от невесты, Влад Топалов практически не делал публикаций в Instagram, связанных с торжеством.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной
Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии
Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин наградил четырех погибших подводников звездой Героя России
Обновлено вчера в 05:14
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Мексике задержали группу россиян
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар
Обновлено в 15:44
Футбол
Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина
Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.
Обновлено в 15:50
Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ
Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48