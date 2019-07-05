Финансы
Российский рынок незначительно снижаетсяРосбалт 03:25
Российский рынок акций в пятницу незначительно снижается по индексам в отсутствие внешних сигналов после отмечавшегося накануне в США Дня независимости.
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Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Авто
Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer
На прошлой неделе стало известно о том, что Mitsubishi планирует вернуться к «истокам» и возродить культовый Lancer Evolution, снятый с производства в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:10
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено в 06:54
Политика
«Нафтогаз» потребует компенсацию при прекращении транзита с 2020 года
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 06:50
Финансы
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Полюса
Полюс сохраняет хороший потенциал роста до конца года (+10%).
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,31 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,31 рубля.
Обновлено вчера в 03:04
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
Власти Амстердама отказались принимать конкурс "Евровидение" в следующем году.
Обновлено в 06:55
Общество
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Политика
В Кремле отреагировали на дискуссию о допустимой самообороне россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос по допустимой самообороне россиян при нападении.
Обновлено в 06:49
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика
Пресс-служба Зеленского не смогла назвать столицу Канады
Пресс-служба украинского президента Украины Владимира Зеленского выпустила сообщение, в котором говорилось, что глава государства отправился в Торонто чтобы принять участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Общество
Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Культура
В Британии нашли архивное видео с Бэнкси
В интервью мужчина объясняет, что он замаскирован, поскольку нельзя быть граффити-художником, а потом выходить на публику.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение
Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.
Обновлено в 06:46
Политика
Турция назвала время проведения саммита по Сирии с Ираном и РФ
Трехсторонний саммит по Сирии должен состояться в Турции в середине августа 2019 года, рассказал представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес
«Чучело»: Брухунову смешали с грязью за нелепый наряд
Татьяна Брухунова вновь вызвала на себя огонь критики – на сей раз своим нарядом. Подписчики ее микроблога поспорили с ней о моде и вкусах.
Обновлено в 05:23
Наука
Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток
В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Теннис
Ник Киргиос: Я ударил Надаля специально
Хотел - и ударил, прямо в грудь.
Обновлено в 02:13