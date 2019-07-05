Финансы

Российский рынок незначительно снижаетсяРосбалт 03:25

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Российский рынок акций в пятницу незначительно снижается по индексам в отсутствие внешних сигналов после отмечавшегося накануне в США Дня независимости.
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Индекс Мосбиржи может завершить неделю на мажорной ноте - БКС

Финмаркет06:23

Российские торги в пятницу начались слабым ростом индексов

Интерфакс03:28

Российский рынок незначительно снижается

Росбалт03:25

Рынок акций РФ слабо снижается по индексам в отсутствие внешних сигналов

ПРАЙМ03:20
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Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Авто

Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer

На прошлой неделе стало известно о том, что Mitsubishi планирует вернуться к «истокам» и возродить культовый Lancer Evolution, снятый с производства в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:10
Экономика

ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ

Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено в 06:54
Политика

«Нафтогаз» потребует компенсацию при прекращении транзита с 2020 года

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" будет в международном суде требовать компенсацию в случае прекращения транзита российского газа по украинской территории с 2020 года, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 06:50
Финансы

ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Полюса

Полюс сохраняет хороший потенциал роста до конца года (+10%).
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Транспорт

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,31 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 63,31 рубля.
Обновлено вчера в 03:04
Музыка

Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»

Власти Амстердама отказались принимать конкурс "Евровидение" в следующем году.
Обновлено в 06:55
Общество

В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Политика

В Кремле отреагировали на дискуссию о допустимой самообороне россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос по допустимой самообороне россиян при нападении.
Обновлено в 06:49
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика

Пресс-служба Зеленского не смогла назвать столицу Канады

Пресс-служба украинского президента Украины Владимира Зеленского выпустила сообщение, в котором говорилось, что глава государства отправился в Торонто чтобы принять участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Общество

Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте

Обновлено вчера в 21:31
Общество

Россиянам упростили оформление наследства

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Культура

В Британии нашли архивное видео с Бэнкси

В интервью мужчина объясняет, что он замаскирован, поскольку нельзя быть граффити-художником, а потом выходить на публику.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение

Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.
Обновлено в 06:46
Политика

Турция назвала время проведения саммита по Сирии с Ираном и РФ

Трехсторонний саммит по Сирии должен состояться в Турции в середине августа 2019 года, рассказал представитель Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес

«Чучело»: Брухунову смешали с грязью за нелепый наряд

Татьяна Брухунова вновь вызвала на себя огонь критики – на сей раз своим нарядом. Подписчики ее микроблога поспорили с ней о моде и вкусах.
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Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Теннис

Ник Киргиос: Я ударил Надаля специально

Хотел - и ударил, прямо в грудь.
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Как работают Яндекс.Новости?
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