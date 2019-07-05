Российский рынок акций в пятницу незначительно снижается по индексам в отсутствие внешних сигналов после отмечавшегося накануне в США Дня независимости.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Происшествия Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.

Культура В Британии нашли архивное видео с Бэнкси В интервью мужчина объясняет, что он замаскирован, поскольку нельзя быть граффити-художником, а потом выходить на публику.

Шоу-бизнес 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22 Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Происшествия В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.

Космос С космодрома Восточный в 2020 году проведут до шести пусков ракет Дмитрий Рогозин заявил, что на этот космодром планируется переводить коммерческие и государственные пуски От четырех до шести пусков ракет будут проведены с космодрома Восточный в 2020 году.

Политика Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Политика Зеленский назначил нового главу Донецкой области Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Космос Три спутника МГУ вышли на связь после старта с «Восточного» В пресс-службе МГУ сообщили, что три принадлежащие вузу спутника, которые утром 5 июля были запущены с космодрома "Восточный", выведены на орбиту и вышли на связь с Землей.

Экономика «Ростелеком» рассчитается за Tele2 новыми акциями Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк полностью выйдет из капитала Tele2 и, скорее всего, получит акции «Ростелекома».

Происшествия Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке «Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.

Политика Зеленский в Донбассе заговорил на русском языке Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Краматорск, представляя нового главу Донецкой области, перешел на русский язык.

Театры Уволен директор Театра им. Волкова Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

Политика Порошенко за два месяца снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии со своих счетов 34 миллиона долларов.

Политика Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.

Общество Россиянам упростили оформление наследства В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.

Происшествия В центре Екатеринбурга горит жилой дом Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.