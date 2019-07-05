Финансы
Российский рынок незначительно снижаетсяРосбалт 03:25
Российский рынок акций в пятницу незначительно снижается по индексам в отсутствие внешних сигналов после отмечавшегося накануне в США Дня независимости.
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Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.
Обновлено в 01:20
Культура
В Британии нашли архивное видео с Бэнкси
В интервью мужчина объясняет, что он замаскирован, поскольку нельзя быть граффити-художником, а потом выходить на публику.
Обновлено в 00:27
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки
Обновлено вчера в 00:42
Шоу-бизнес
49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки
Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22
Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Более 30 столичных призывников отправятся служить в научные роты
Обновлено вчера в 16:11
Космос
С космодрома Восточный в 2020 году проведут до шести пусков ракет
Дмитрий Рогозин заявил, что на этот космодром планируется переводить коммерческие и государственные пуски От четырех до шести пусков ракет будут проведены с космодрома Восточный в 2020 году.
Обновлено в 09:33
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс рассекретила повзрослевшего старшего сына
Накануне Эвелина все-таки рассекретила повзрослевшего наследника.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля
Обновлено в 07:50
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика
Зеленский назначил нового главу Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Космос
Три спутника МГУ вышли на связь после старта с «Восточного»
В пресс-службе МГУ сообщили, что три принадлежащие вузу спутника, которые утром 5 июля были запущены с космодрома "Восточный", выведены на орбиту и вышли на связь с Землей.
Обновлено в 08:00
Экономика
«Ростелеком» рассчитается за Tele2 новыми акциями
Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк полностью выйдет из капитала Tele2 и, скорее всего, получит акции «Ростелекома».
Обновлено в 09:03
Происшествия
Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Политика
Зеленский в Донбассе заговорил на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Краматорск, представляя нового главу Донецкой области, перешел на русский язык.
Обновлено в 09:03
Театры
Уволен директор Театра им. Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 08:35
Политика
Порошенко за два месяца снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 09:31
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Наука
Ученые выяснили, как предотвратить глобальную катастрофу
Швейцарские ученые выяснили, как предотвратить глобальную катастрофу.
Обновлено в 06:03
Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит жилой дом
Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД
Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 06:32