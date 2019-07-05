Финансы

Российский рынок незначительно снижаетсяРосбалт вчера в 03:25

Российский рынок акций в пятницу незначительно снижается по индексам в отсутствие внешних сигналов после отмечавшегося накануне в США Дня независимости.
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Слабая экономическая статистика привела к снижению индексов на мировых биржах

Московский Комсомолец16:20

Российский рынок акций бьет рекорды

Вести.Ru04 июля в 00:46

Рынок акций РФ в пятницу просел вслед за миром на статистике из США, но неделю закрыл в плюсе

Финмаркетвчера в 12:16

Рынок акций РФ в пятницу снизился в рамках коррекции

ПРАЙМвчера в 13:33

Российские торги в пятницу начались слабым ростом индексов

Интерфаксвчера в 03:28

Утренний обзор рынка акций 05.07.2019. Рынок выходит на пик дивидендных отсечек

Глас Народавчера в 02:44

Внешний негатив продолжит оказывать давление на российский рынок

Finam.Ruвчера в 13:18
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Кино

Сильвестр Сталлоне снимет сиквел «Неудержимых»

Обновлено в 09:15
Происшествия

При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек

В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.
Обновлено в 14:17
Происшествия

У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения

По словам омбудсмена, врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе

Обновлено в 20:33
Наука

Ученые создали помогающие лечить рак бактерии

Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено вчера в 06:47
Политика

В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией

Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено в 16:44
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Политика

Киев получил первую партию нефти из США

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено в 20:07
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Зальцбургом»

Обновлено в 12:25
Баскетбол

Джимми Батлер и Мейерс Леонард стали игроками «Майами»

Защитник Джимми Батлер и центровой Мейерс Леонард перешли в "Майами", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 19:25
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Политика

Семьям погибших подводников передали государственные награды

Обновлено в 08:13
Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Общество

ШПЛС проводит сомнительный опрос о рабочем климате в «Аэрофлоте»

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) проводит опрос, в котором у пилотов "Аэрофлота" интересуются о наличии в авиакомпании "карательной среды".
Обновлено в 16:16
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

Sohu (Китай): в России говорят о браках с китайцами, а они на самом деле не в восторге от русских. Вот почему (Sohu)

Обновлено в 17:45
Гаджеты

Мошенническое приложение для Android ворует данные о банковских картах

Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
Обновлено в 03:24
Игры

Навык владения оружием в Cyberpunk 2077 будет расти с его использованием

Обновлено в 09:16
Экономика

Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсии

Минимальный размер оплаты труда в Туркмении установлен на уровне в 870 манатов.
Обновлено в 01:11
Авто

Калифорнийцам запретили чинить собственные машины

Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Обновлено в 05:00
Здоровье

7 полезных свойств поцелуев

6 июля отмечается Всемирный день поцелуев. Поговорим о том, какую пользу они приносят здоровью.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Космос

На Марсе снова начались пылевые бури

Как сообщает ESA, на Марсе снова засекли пылевые бури.
Обновлено в 05:45
Космос

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане

Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено в 09:46
Общество

Прыжок Майкла Джордана: прыгающий кот стал героем соцсетей

Хозяева животного опубликовали ролик в интернете Гималайская кошка Джордж стала настоящей звездой Инстаграма.
Обновлено в 12:36
Гаджеты

Российские пользователи Asus Zenfone 5 Lite получили Android 9.0 Pie

На этой неделе производитель начал распространение обновления до операционной системы Android 9.0 Pie, обновление одними из первых получили пользователи смартфона в России.
Обновлено в 09:12
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен

Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Обновлено в 15:56
Политика

В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС

Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года.
Обновлено в 17:19
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