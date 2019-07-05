Финансы
Российский рынок незначительно снижаетсяРосбалт вчера в 03:25
Российский рынок акций в пятницу незначительно снижается по индексам в отсутствие внешних сигналов после отмечавшегося накануне в США Дня независимости.
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Слабая экономическая статистика привела к снижению индексов на мировых биржах
Московский Комсомолец16:20
Утренний обзор рынка акций 05.07.2019. Рынок выходит на пик дивидендных отсечек
Глас Народавчера в 02:44
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Кино
Сильвестр Сталлоне снимет сиквел «Неудержимых»
Обновлено в 09:15
Происшествия
При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек
В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.
Обновлено в 14:17
Происшествия
У пережившей пытки девочки из Ингушетии заметили улучшения
По словам омбудсмена, врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где девочка проходит лечение, сообщили, что в руке ребенка начало восстанавливаться кровообращение.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе
Обновлено в 20:33
Наука
Ученые создали помогающие лечить рак бактерии
Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией
Власти Грузии надеются, что Россия не станет вводить запрет на грузинскую продукцию и не прекратит торговые отношения с республикой.
Обновлено в 16:44
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики
Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено в 20:07
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Зальцбургом»
Обновлено в 12:25
Баскетбол
Джимми Батлер и Мейерс Леонард стали игроками «Майами»
Защитник Джимми Батлер и центровой Мейерс Леонард перешли в "Майами", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 19:25
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Политика
Семьям погибших подводников передали государственные награды
Обновлено в 08:13
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Общество
ШПЛС проводит сомнительный опрос о рабочем климате в «Аэрофлоте»
Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) проводит опрос, в котором у пилотов "Аэрофлота" интересуются о наличии в авиакомпании "карательной среды".
Обновлено в 16:16
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Sohu (Китай): в России говорят о браках с китайцами, а они на самом деле не в восторге от русских. Вот почему (Sohu)
Обновлено в 17:45
Гаджеты
Мошенническое приложение для Android ворует данные о банковских картах
Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
Обновлено в 03:24
Экономика
Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсии
Минимальный размер оплаты труда в Туркмении установлен на уровне в 870 манатов.
Обновлено в 01:11
Авто
Калифорнийцам запретили чинить собственные машины
Якобы химические вещества, применяемые в ремонте автомобилей, могут загрязнять почву и воду, тем самым пагубно влияя на здоровье калифорнийцев.
Обновлено в 05:00
Здоровье
7 полезных свойств поцелуев
6 июля отмечается Всемирный день поцелуев. Поговорим о том, какую пользу они приносят здоровью.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Космос
На Марсе снова начались пылевые бури
Как сообщает ESA, на Марсе снова засекли пылевые бури.
Обновлено в 05:45
Космос
Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане
Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено в 09:46
Общество
Прыжок Майкла Джордана: прыгающий кот стал героем соцсетей
Хозяева животного опубликовали ролик в интернете Гималайская кошка Джордж стала настоящей звездой Инстаграма.
Обновлено в 12:36
Гаджеты
Российские пользователи Asus Zenfone 5 Lite получили Android 9.0 Pie
На этой неделе производитель начал распространение обновления до операционной системы Android 9.0 Pie, обновление одними из первых получили пользователи смартфона в России.
Обновлено в 09:12
Политика
Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Обновлено в 15:56
Политика
В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС
Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года.
Обновлено в 17:19