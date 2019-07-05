Финансы
Российский рынок имеет шансы на продолжение ростаFinam.Ru 02:45
После полета в космос накануне, российский рынок в пятницу, может немного скорректироваться, разгрузив локальную перекупленность. Впрочем, пока внешняя конъюнктура складывается неплохо. Азиатские рынки торгуются в легком плюсе, нефть утром также слегка корректируется вверх.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена) уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.
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Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена выполнить все пункты минских соглашений.
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Футбол
Моуриньо отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Черном море перевернулся катамаран
Прогулочный катамаран перевернулся в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, 18 человек доставлены на берег, судьба двоих остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину
Обновлено в 08:28
Политика
В НАТО предложили России способ спасти ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России способ спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:32
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено в 14:34
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
В России вырос спрос на сердечно-сосудистые препараты
Продажи лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний поднялись в России.
Обновлено в 13:21
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек
ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.
Обновлено в 10:40
Происшествия
По закону о наказании лидеров ОПГ возбудили второе уголовное дело
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по кличке Бончо, которого обвиняют в занятии руководящих должностей в преступной иерархии, оно стало вторым в России после ужесточения статьи 210.1 Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 15:19
Общество
В России упростили порядок оформления наследства
С 5 июля вступил в силу приказ Минэкономразвития об упрощении нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 08:53
Политика
Брат против брата: родню донецкого губернатора нашли в ДНР
В ходе визита в Краматорск президент Украины Владимир Зеленский рассказал о родственных связях нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко, передает портал "Украинские новости".
Обновлено в 12:32
Космос
В октябре к Земле приблизится астероид массой 55 млн тонн
Стало известно о приближении к Земле огромного астероида массой 55 млн тонн.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей
Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.
Обновлено в 14:37
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Транспорт
Названы сроки открытия трассы Москва — Санкт-Петербург
Платную скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 11:08
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
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Поставки видеокарт AMD Radeon VII давно прекращены
Со ссылкой на комментарии не менее двух партнёров AMD коллеги сообщают, что поставки видеокарт Radeon VII были прекращены почти через месяц после формального выхода этого продукта на рынок.
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Хоккей
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич подал на арбитраж
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В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
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Культура
Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»
Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Москве в общественном пространстве «Яма», открытом сегодня после ремонта, вновь проводятся задержания
Хохловскую площадь, которая имеет неофициальное название "Яма", закрыли на ремонт неделю назад.
Обновлено в 15:30
Теннис
Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона
Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено в 13:39