После полета в космос накануне, российский рынок в пятницу, может немного скорректироваться, разгрузив локальную перекупленность. Впрочем, пока внешняя конъюнктура складывается неплохо. Азиатские рынки торгуются в легком плюсе, нефть утром также слегка корректируется вверх.

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