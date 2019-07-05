Финансы
Российский рынок имеет шансы на продолжение ростаFinam.Ru 02:45
После полета в космос накануне, российский рынок в пятницу, может немного скорректироваться, разгрузив локальную перекупленность. Впрочем, пока внешняя конъюнктура складывается неплохо. Азиатские рынки торгуются в легком плюсе, нефть утром также слегка корректируется вверх.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Москве отложили вылет самолёта «Смартавиа» в Симферополь
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании, оно было вызвано некорректной работой одной из панелей.
Обновлено в 10:39
Происшествия
20-метровый факел в Москве попал на видео
Обновлено в 10:30
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Политика
Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты
«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.
Обновлено в 11:00
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Общество
В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок
Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Полтавской области селянин убил чупакабру
В начале нулевых годов чупакабру описывали как четвероногое существо, похожее на собаку или койота с клыками и свиной мордой.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Найдено тело еще одной жертвы крушения на Дунае
В 66 километрах от места крушения катера на Дунае обнаружено тело погибшей туристки из Южной Кореи.
Обновлено в 11:07
Гаджеты
Huawei начала тестирование собственной операционной системы
Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 07:40
Политика
Володин посоветовал членам «Единой России» спуститься на землю
«Спуститесь на землю и слушайте людей», — заявил Володин.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Здоровье
Работников российских зоопарков и птицеферм привьют от гриппа
Роспотребнадзор подготовил проект документа, посвящённого вакцинации против гриппа осенью 2019 года.
Обновлено в 10:27
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы
Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей
Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
Экономика
«РусАл» и американская Braidy заключили договор о строительстве завода в Кентукки
"РусАл"и американская Braidy Industries заключили соглашение о строительстве завода по выпуску алюминиевой продукции в Эшленде (штат Кентукки, США), говорится в сообщении "РусАла".
Обновлено в 10:56
Футбол
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено в 10:25
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Бесполезный «Адмирал Кузнецов» сочли подарком НАТО
Обновлено в 10:47
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Гаджеты
Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09
Спорт
Членов МОК Попова и Бубку обвинили в коррупции. Что важно знать
Кого и в чем обвиняют Кабрал в ходе заседания суда назвал фамилии четырехкратного олимпийского чемпиона российского пловца Александра Попова и олимпийского чемпиона, украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки.
Обновлено в 07:38