Финансы

Российский рынок имеет шансы на продолжение ростаFinam.Ru 02:45

После полета в космос накануне, российский рынок в пятницу, может немного скорректироваться, разгрузив локальную перекупленность. Впрочем, пока внешняя конъюнктура складывается неплохо. Азиатские рынки торгуются в легком плюсе, нефть утром также слегка корректируется вверх.
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Рынок акций РФ слабо снижается по индексам в отсутствие внешних сигналов

ПРАЙМ03:20

Российский рынок незначительно снижается

Росбалт03:25

Российский рынок имеет шансы на продолжение роста

Finam.Ru02:45

Утренний обзор рынка акций 05.07.2019. Рынок выходит на пик дивидендных отсечек

Глас Народа02:44

Индекс Мосбиржи может завершить неделю на мажорной ноте - БКС

Финмаркет06:23

Биржевые индексы в конце дня обновили исторические максимумы

Интересантвчера в 12:46

STOCKS-Акции РФ держатся в плюсе, АФК Система продолжает взлет

Financial Oneвчера в 11:39
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Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.
Обновлено вчера в 14:22
Интернет

Сбой в Facebook показал, как работает искусственный интеллект компании

Перебои в работе показали, как искусственный интеллект компании «видит» фотографии.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

Истребитель Су-27 из дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в воздух на перехват американского самолёта-разведчика Р-8А Poseidon, летевшего нейтральными водами Черного моря, рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
Обновлено в 01:00
Происшествия

У Красной площади столкнулись два туристических автобуса

На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 10:12
Политика

Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Футбол

Зе Луиш назвал переход в «Порту» исполнением мечты

Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш заявил, что счастлив благодаря своему переходу в «Порту».
Обновлено в 10:57
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Политика

Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 05:58
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
Спорт

Женская сборная России с победы стартовала на Универсиаде в Италии

В заявку сборной России на Универсиаду вошли: Связующие: Елена Новик, Дарья Рысева.
Обновлено в 10:05
Космос

На Марсе выявили земной корабль

Прежде на Марсе были выявлены незаурядные облака.
Обновлено вчера в 23:50
Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Политика

Зеленский заговорил по-русски в Донбассе

Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Начальник штаба ВМС США изложил взгляд на элементы сдерживания

Обновлено в 09:17
Происшествия

Задержали родственницу травмированной девочки из Ингушетии

Обновлено в 05:52
Происшествия

Сотрудница «Почты России» на Урале похитила 21 тыс. лотерейных билетов

В суд Екатеринбурга направили уголовное дело против экс-главы отдела продаж отделения «Почты России», обвиняемой в присвоении лотерейных билетов на 2,1 млн руб. для получения по ним выигрышей.
Обновлено в 09:54
Футбол

Кроос: «Роналду устраивал шумные барбекю-вечеринки»

Кроос рассказал, что не приходил на вечеринки Роналду, поскольку обычно ужинал раньше.
Обновлено в 11:32
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Космос

LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю

Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Политика

Байден заявил, что НАТО исчезнет через пять лет

Североатлантический альянс может полностью прекратить своё существование через пять лет, заявил 5 июля бывший вице-президент США Джо Байден в интервью CNN.
Обновлено в 09:53
Политика

Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных

1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено вчера в 09:10
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Происшествия

Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга

Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44
Политика

В Ливии арестовали двух россиян

В Ливии арестовали двух граждан России за вмешательство в следующие президентские выборы в стране.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд по размеру гонорара

Обновлено в 08:45
Музыка

Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.
Обновлено в 07:04
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