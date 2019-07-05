Финансы
Российский рынок имеет шансы на продолжение ростаFinam.Ru 02:45
После полета в космос накануне, российский рынок в пятницу, может немного скорректироваться, разгрузив локальную перекупленность. Впрочем, пока внешняя конъюнктура складывается неплохо. Азиатские рынки торгуются в легком плюсе, нефть утром также слегка корректируется вверх.
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