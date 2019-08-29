Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов

Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, но все равно завершал неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов. Индекс МосБиржи вырос на 0,95% - до 2740,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% и составил 1293,33 пункта.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рынок акций РФ обновил 1,5-месячный максимум индекса МосБиржи

Интерфакс12:27

Индекс Мосбиржи преодолел психологическую отметку в 2700 пунктов

Экономика сегоднявчера в 05:41

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США-КНР

Финмаркет13:22

ЛУКОЙЛ сыграл на повышение

Коммерсантъвчера в 19:23

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%

ТАССвчера в 12:44

Рынок акций РФ закрыл последние торги августа ростом во главе с «Норникелем»

ПРАЙМ12:43

Российский рынок акций ждет свежих денег

DP.RU28 августа в 14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его

Bash.News 12:42
Политика

Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
Мойка78 вчера в 23:21
Кино

Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде

РИА Новости вчера в 16:03
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Гаджеты

Компания Nike представила кроссовки с голосовым управлением

Кроссовки Adapt Huarache представлены компанией Nike.
7 новостей 06:28
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru вчера в 22:03
Общество

Роспотребнадзор предложил снять запрет на продажу БАДов в интернете

Запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете может быть снят в России уже в 2021 году.
РБК вчера в 22:49
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Наука

В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался

МедиаПоток 27 августа в 13:17
Футбол

«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги

У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.
Советский спорт 16:40
Космос

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Политика

Ушаков рассказал о планах Путина

Вести.Ru 10:30
Политика

Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса гендиректором.
ФАН 14:39
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Шоу-бизнес

Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи

Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
WomanHit.ru 06:01
Футбол

СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса

В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
RT на русском 15:46
Футбол

AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

ТАСС 12:36
Политика

Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета 28 августа в 18:24
Происшествия

Два человека погибли при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии

Увеличилось число погибших в результате вынужденной посадки Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии.
Российская газета 08:30
Шоу-бизнес

Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах

Супруга именинника напомнила, на вечеринку было приглашено немало представительниц прекрасного пола, и если одна из них попала в кадр вместе с Сергеем Панзарем, это не свидетельствует об его изменах.С похожими выводами выступила и возлюбленная звезды "Дом-2".
Актуальные Новости 05:36
Армия и оружие

США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК

Военное обозрение 28 августа в 03:44
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве

В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Происшествия

Убили за статус в соцсети: зверское изнасилование Ивлевой под Тулой

Газета.Ru 08:35
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Политика

Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты

Американский лидер Дональд Трамп заявил о непричастности США к неудачному запуску иранской ракеты.
Известия 14:18
Футбол

«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони

Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".
Вести.Ru 11:22
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Политика

Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Наука

Выращенный в лаборатории мини-мозг проявил нейронную активность

Evo-rus.com 13:09
Здоровье

Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 2 тыс. человек

Число погибших за год в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2000 человек.
REGNUM 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное