Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов
Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, но все равно завершал неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов. Индекс МосБиржи вырос на 0,95% - до 2740,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% и составил 1293,33 пункта.
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Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
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Роспотребнадзор предложил снять запрет на продажу БАДов в интернете
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Два человека погибли при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии
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Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
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Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты
Американский лидер Дональд Трамп заявил о непричастности США к неудачному запуску иранской ракеты.
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Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
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Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
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Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 2 тыс. человек
Число погибших за год в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2000 человек.
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