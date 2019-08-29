Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов
Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, но все равно завершал неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов. Индекс МосБиржи вырос на 0,95% - до 2740,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% и составил 1293,33 пункта.
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Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Коммерсантъ 02:49
Политика
В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко
Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Интерфакс 04:16
Культура
Умер петербургский художник Сергей Ковальский
30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53
Армия и оружие
Как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма
Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.
RT на русском 03:25
Происшествия
Собака напала на младенца в квартире в Москве
Собака породы дог напала на новорожденного ребенка в московской квартире, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Интернет
«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге
«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily вчера в 04:40
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР
"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси
В твиттере основателя и главы сервиса микроблогов Джека Дорси появились около 20 твитов с расистскими комментариями и, по-видимому, именами участников хакерской команды, сообщает Gizmodo.
Дождь вчера в 16:40
Наука
В Эфиопии найден череп австралопитека древнейшего вида
Исследователям удалось обнаружить череп австралопитека, причем одного из самых его древних видов - Australopithecus anamensis.
В городе R вчера в 11:00
Здоровье
Миндаль снижает холестерин и помогает похудеть
Миндаль снижает уровень «плохого» холестерина в крови, а также благодаря витаминам и минералам укрепляет волосы.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Хоккей
НХЛ не намерена до конца срока выходить из коллективного соглашения с профсоюзом игроков
Руководство НХЛ имело право на это до 1 сентября, профсоюз же может активировать опцию расторжения до 15 сентября.
ТАСС 00:56
Спорт
Космическая песочница Astroneer выйдет на PS4 в ноябре
Игромания.ру 04:04
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor вчера в 09:45
Культура
Умерла американская актриса Валери Харпер
Ушла из жизни известная американская актриса Валери Харпер.
РЕН ТВ вчера в 19:09
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Коммерсантъ 00:29
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Общество
Петербуржцы стоят в часовых пробках на границе с Финляндией
Автомобилисты вынуждены часами стоять в пробках перед погранпунктами.
Невские Новости 04:40