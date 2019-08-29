Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов
Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, но все равно завершал неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов. Индекс МосБиржи вырос на 0,95% - до 2740,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% и составил 1293,33 пункта.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Политика
Президент озвучил нормальное количество детей в семьях
Владимир Путин, в свою очередь, поправил Андрея Чибиса и пояснил, что три ребенка - нормальное количество.
Vologda-poisk.ru 01:45
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
На химзаводе в Индии произошел взрыв
Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра возросло до 12.
ТАСС 04:35
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Здоровье
Ученые предсказали миллионы смертей из-за устойчивости к антибиотикам
Врач напомнила, что антибиотики составляют основу медицины, нельзя представить ни одну операцию без их использования, а из-за устойчивости к ним только в Великобритании может умирать несколько миллионов человек ежегодно.
РЕН ТВ вчера в 11:54
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».
RT на русском 01:07
Происшествия
Десятки человек отравились на свадьбе в армянском Гюмри
30 человек попали в больницу после свадьбы в армянском городе Гюмри.
Известия 02:40
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Адмиралтейства и у законодательного собрания, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
РИА Новости 06:00
Технологии
В Госдуме предлагают усилить борьбу с пиратским контентом
К концу сентября в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий оперативную блокировку пиратского контента в Интернете.
Экономика сегодня 03:38
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Футбол
Соболев может продолжить карьеру в «Лечче»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sky Sport Italia.
Чемпионат 03:09
Экономика
Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Балабай и Ружечко наряду с другими сотрудниками "Нефтеперевалки" и структур "Транснефти" являются фигурантами уголовного дела о загрязнении "Дружбы", которое было возбуждено в мае.
РБК вчера в 08:59
Общество
Медведев поручил создать на Волге комфортабельный пассажирский флот
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать проект по созданию на Волге современного комфортабельного пассажирского флота.
RT на русском вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала трогательное видео с сыном от Виторгана
Трогательные слова малыша Собчак запечатлела на видео. Накануне Платон смотрел «Винни Пуха», поэтому ему приснился зайчик.
Lisa.ru 05:30
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Футбол
«Оренбург» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Уфу»
РИА Новости 06:27
Футбол
Сычев подписал контракт с «Пюником»
Экс-нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Сычев продолжит карьеру в армянском "Пюнике" Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
Газета.Ru 06:25
Общество
Скончался сценарист мультфильмов Гордон Брэссак
RT на русском вчера в 23:23
Гаджеты
Представлен портативный аккумулятор Xiaomi Black Shark на 10000 мАч
Официально представлен новый портативный аккумулятор от Xiaomi, получивший название Black Shark.
Актуальные Новости 00:58
Происшествия
Беременную россиянку задержали на Кипре по подозрению в убийстве
Гражданка России была задержана на Кипре по подозрению в непредумышленном убийстве.
Вечерняя Москва вчера в 18:37
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48