Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов
Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, но все равно завершал неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов. Индекс МосБиржи вырос на 0,95% - до 2740,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% и составил 1293,33 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:42, Ашберн
Политика
Навальный объяснил, почему не пошел на несогласованное шествие
Московский Комсомолец 12:02
Футбол
«Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в 4-м туре чемпионата Англии
В Лондоне на стадионе "Олимпийский" прошел матч четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм Юнайтед" - "Норвич Сити".
Газета.Ru 12:09
Происшествия
На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала
Российская газета 11:52
Общество
Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек
Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости 07:31
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Общество
Театр киноактера переформатируют в Центр театра и кино
Государственный театр киноактера, которым руководит народный артист РФ Никита Михалков, будет переформатирован в Центр театра и кино на Поварской.
ТАСС 11:28
Происшествия
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Футбол
«Зенит» объявил об аренде футболиста «Порту» Осорио
Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио на правах аренды.
RT на русском 12:30
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Футбол
Валерий Карпин: «Перед спасением Чернова думал, что будет гол»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 8-м туре чемпионата России.
Спорт-Экспресс 11:59
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Единоборства
Многое на кону: Александр Поветкин в Лондоне проведет бой с Хьюи Фьюри
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия
В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке
В турецком аквапарке произошел несчастный случай с 19-летней студенткой из Москвы, сообщило генконсульство России в Анталье.
РИА Новости вчера в 01:43
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Газета.Ru 06:08
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Культура
Сериалы сентября 2019 года: что обязательно стоит смотреть
Вокруг ТВ вчера в 12:25