Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов

Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, но все равно завершал неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов. Индекс МосБиржи вырос на 0,95% - до 2740,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% и составил 1293,33 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:14

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.рувчера в 11:57

Рынок акций РФ закрыл последние торги августа ростом во главе с «Норникелем»

ПРАЙМвчера в 12:43

Рынок акций РФ обновил 1,5-месячный максимум индекса МосБиржи

Интерфаксвчера в 12:27

ЛУКОЙЛ сыграл на повышение

Коммерсантъ29 августа в 19:23

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%

ТАСС29 августа в 12:44

Российский рынок акций ждет свежих денег

DP.RU28 августа в 14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:42, Ашберн
Политика

Навальный объяснил, почему не пошел на несогласованное шествие

Московский Комсомолец 12:02
Общество

Россияне устроили прощальный флешмоб в Instagram Джареда Лето

Lenta.ru 09:16
Футбол

«Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в 4-м туре чемпионата Англии

В Лондоне на стадионе "Олимпийский" прошел матч четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм Юнайтед" - "Норвич Сити".
Газета.Ru 12:09
Происшествия

На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала

Российская газета 11:52
Общество

Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек

Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье

Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Политика

В Донецке открыли памятник Захарченко

Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

РИА Новости 07:31
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Общество

Театр киноактера переформатируют в Центр театра и кино

Государственный театр киноактера, которым руководит народный артист РФ Никита Михалков, будет переформатирован в Центр театра и кино на Поварской.
ТАСС 11:28
Происшествия

Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели

Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Футбол

«Зенит» объявил об аренде футболиста «Порту» Осорио

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио на правах аренды.
RT на русском 12:30
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Футбол

Валерий Карпин: «Перед спасением Чернова думал, что будет гол»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 8-м туре чемпионата России.
Спорт-Экспресс 11:59
Авто

Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире

В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Единоборства

Многое на кону: Александр Поветкин в Лондоне проведет бой с Хьюи Фьюри

РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия

В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке

В турецком аквапарке произошел несчастный случай с 19-летней студенткой из Москвы, сообщило генконсульство России в Анталье.
РИА Новости вчера в 01:43
Общество

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом

Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Происшествия

Человек упал под поезд на серой ветке московского метро

Интерфакс 09:17
Экономика

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Газета.Ru 06:08
Политика

Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Армия и оружие

В России началась разработка систем РЭБ нового поколения

В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Политика

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Коммерсантъ вчера в 18:09
Баскетбол

Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией

Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Происшествия

Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге

Газета.Ru 08:53
Культура

Сериалы сентября 2019 года: что обязательно стоит смотреть

Вокруг ТВ вчера в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное