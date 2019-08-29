Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, но все равно завершал неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов. Индекс МосБиржи вырос на 0,95% - до 2740,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% и составил 1293,33 пункта.

Шоу-бизнес Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Политика В Донецке открыли памятник Захарченко Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Общество Театр киноактера переформатируют в Центр театра и кино Государственный театр киноактера, которым руководит народный артист РФ Никита Михалков, будет переформатирован в Центр театра и кино на Поварской.

Происшествия Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.

Футбол «Зенит» объявил об аренде футболиста «Порту» Осорио Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио на правах аренды.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Авто Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.

Происшествия В Турции россиянка впала в кому после несчастного случая в аквапарке В турецком аквапарке произошел несчастный случай с 19-летней студенткой из Москвы, сообщило генконсульство России в Анталье.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Армия и оружие В России началась разработка систем РЭБ нового поколения В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".