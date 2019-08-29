Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов
Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, но все равно завершал неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов. Индекс МосБиржи вырос на 0,95% - до 2740,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% и составил 1293,33 пункта.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
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В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
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В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Футбол
Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
Нева Спорт вчера в 11:37
Армия и оружие
Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Космос
На МАКС-2019 представили спутник для показа рекламы из космоса
Planet Today вчера в 03:49
Авто
«Русский Land Cruiser» выйдет в продажу в 2022 году
Новый УАЗ «Патриот», призванный стать настоящим «Русским Land Cruiser», поступит в продажу в 2022 году.
Автоновости дня вчера в 23:36
Происшествия
Два человека пострадали из-за пожара в Бийске
Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за пожара на заводе в Нижнем Новгороде.
Газета.Ru 00:12
Авто
Блогер выяснил, как нагреваются автомобили разных цветов
Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня вчера в 08:15
Кино
В Венеции назвали новый фильм Полански лучшим после «Пианиста»
Культуромания вчера в 12:21
Политика
Минфин США внес иранский танкер Adrian Darya 1 в санкционный список
Соединенные Штаты внесли в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который ранее был задержан на Гибралтаре, а после освобожден местными властями.
Известия вчера в 19:21
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
ТАСС вчера в 11:21
Политика
Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет
Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
ПРАЙМ вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива
Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ вчера в 11:54
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra вчера в 10:34
Теннис
Даниил Медведев отпраздновал победу в третьем круге US Open под неодобрительный гул трибун
Теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС 00:17
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Армия и оружие
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:24
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве
Известия вчера в 16:52
Общество
Сегодня в Тобольске отмечают праздник Флора и Лавра - святых покровителей лошадей
В последний день лета на Руси традиционно отмечали праздник Флора и Лавра — покровителей лошадей.
Тобольск.ру 00:06
Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.
Газета.Ru вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.
ФАН вчера в 17:36
Авто
Citroen C5 AirCross спустился по самой крутой в мире улице
Кроссовер Citroen C5 AirCross спустился по улице Ffordd Pen Llech в Уэльсе, которая значится в Книге рекордов Гиннесса как «самая крутая улица в мире».
AutoNews вчера в 09:20
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС вчера в 07:04
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Армия и оружие
Сирийские врачи начнут проводить операции по трансплантации легких
Известия вчера в 23:09
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов станцевал в полотенце
Вчера жена Газманова — Марина опубликовала ролик, которым призвала фанатов заниматься спортом.
StarHit.ru вчера в 23:00