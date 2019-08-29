Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов

Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, но все равно завершал неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов. Индекс МосБиржи вырос на 0,95% - до 2740,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% и составил 1293,33 пункта.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
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