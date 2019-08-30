Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов

1 фото
Индикаторы выросли на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры за счет ослабления опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем. Поводом для общего оптимизма на рынке акций РФ также могли послужить новости о сокращении оттока западного капитала с рынка акций.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рынок акций РФ закрыл последние торги августа ростом во главе с «Норникелем»

ПРАЙМ12:43

Завершающая летняя сессия на биржах США проходит смешанно

Finam.Ru12:42

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.ру11:57

Рынок акций РФ обновил 1,5-месячный максимум индекса МосБиржи

Интерфакс12:27

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США-КНР

Финмаркет13:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:55, Вашингтон
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве

Известия 16:52
Шоу-бизнес

«Делает мне назло»: тайный муж Мироновой о ее беременности

По словам бывшего гражданского мужа Марии Мироновой, врача-онколога Дмитрия Барановского, актриса могла забеременеть ему назло, чтобы доказать, что счастлива после их расставания.
Рамблер 13:21
Политика

Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак

Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Футбол

«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры

Sportbox.RU 18:01
Финансы

WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы

Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.
ПРАЙМ 07:45
Технологии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter

Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Общество

В Гаване за счет РФ отреставрировали купол Капитолия

Интерфакс 15:20
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Происшествия

В Москве задержали двух тренеров личностного роста

В Москве по подозрению в вымогательстве задержали двух тренеров личностного роста, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:26
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика

Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Футбол

Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы

В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где сыграет ФК «Краснодар» «Краснодар» 27 августа после матча с «Олимпиакосом» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа.
Юга.ру 08:01
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Экономика

ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку

Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).
Известия 10:06
Политика

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Коммерсантъ 18:09
Общество

Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес

Елена Ландер сыграла свадьбу в Италии

Влюбленные сыграли свадьбу в августе на родине жениха, куда прилетели родители невесты и ее друзья.
StarHit.ru 19:00
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru вчера в 22:03
Происшествия

Число жертв вынужденной посадки Ан-2 в Якутии выросло до двух

По уточненным данным, два человека погибли при вынужденной посадке в Якутии самолета Ан-2, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Интерфакс 09:33
Здоровье

Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Политика

ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным

Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт 07:57
Наука

В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память

В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Гаджеты

Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий

Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru 09:47
Кино

Стал известен актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро

Режиссером и сценаристом проекта стал Эндрю Доминик. В основу сюжета легла история из романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.
Piter.tv 03:17
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Общество

Билли Айлиш возмутило появление ее голой фотографии с лысой головой

Lenta.ru 11:25
Гаджеты

Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro

Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.
iReactor 01:04
Кино

Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым

Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.
Национальная служба новостей 17:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное