Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся незначительным снижением индексов
"Китай хочет заключить сделку", - приводит слова Трампа агентство Bloomberg. Нефть Brent перешла вечером в понедельник к снижению, WTI оставалась в плюсе. Индекс МосБиржи снизился на 0,09% и составил 2658,24 пункта.
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Рынок акций РФ после негативного старта развернулся вверх на заявлениях Трампа
Интерфаксвчера в 03:29
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Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Кино
Вышел трейлер девятого сезона «Американской истории ужасов»
Девятый сезон получил подзаголовок "1984" и, как видим, отрабатывает его по полной - тотальный слэшер-винтаж со всеми чекпоинтами, вплоть до карикатурности (чувства юмора Мерфи и Фэлчаку всегда было не занимать).
Российская газета 07:45
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика
Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
Известия 07:09
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Авто
Компания Polestar открыла завод в Китае
Компания Polestar открыла огромное предприятие в китайском городе Чэнду, где вскоре будет запущено производство модели Polestar 1. Производственный центр Polestar стремится стать одним из самых экологически ответственных автомобильных заводов в Китае и находится в самом сердце промышленной территории Чэнду.
Goroday.ru 06:18
Политика
Макрон призвал «перетасовать карты» в отношениях с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нужным активизировать дипломатическую работу на российском направлении.
Интерфакс 07:01
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Технологии
Huawei создаст планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Профиль вчера в 16:07
Футбол
Савин признался, что принимал участие в договорном матче
Бывший российский футболист Евгений Савин отметил, что невольно стал участником договорного матча.
Евро-футбол.ру 08:05
Наука
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Газета.Ru 07:17
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru вчера в 11:13
Гаджеты
Подтверждена дата выхода Android 10
Ресурс Phone Arena сообщил о подтверждении даты выхода финальной версии операционной системы Android 10.
3DNews 07:33
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Кино
Определен самый популярный российский фильм XXI века
Назван самый популярный российский фильм XXI века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Кино Mail.ru".
Газета.Ru 07:37
Происшествия
Генпрокуратура пообещала сотрудникам «Крестов» уголовное дело
Должностным лицам петербургского СИЗО-1 ("Кресты"), чья халатность привела к многочисленным нарушениям по отношению к содержащимся под стражей подозреваемым, обвиняемым и осужденным, грозит уголовное преследование.
Российская газета 08:03
Кино
Ева Лонгория снимет фильм о создателе острых чипсов
Культуромания 07:16