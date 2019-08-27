Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся незначительным снижением индексов

"Китай хочет заключить сделку", - приводит слова Трампа агентство Bloomberg. Нефть Brent перешла вечером в понедельник к снижению, WTI оставалась в плюсе. Индекс МосБиржи снизился на 0,09% и составил 2658,24 пункта.
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Московская биржа открылась снижением

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Рынок акций РФ после негативного старта развернулся вверх на заявлениях Трампа

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нужным активизировать дипломатическую работу на российском направлении.
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Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
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В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
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Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Бывший российский футболист Евгений Савин отметил, что невольно стал участником договорного матча.
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Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
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Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы

Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк

Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
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