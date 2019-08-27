Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся незначительным снижением индексов

"Китай хочет заключить сделку", - приводит слова Трампа агентство Bloomberg. Нефть Brent перешла вечером в понедельник к снижению, WTI оставалась в плюсе. Индекс МосБиржи снизился на 0,09% и составил 2658,24 пункта.
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Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
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На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев

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Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
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Урал — Сочи 3:1

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл футбольный клуб «Сочи» в матче седьмого тура российской премьер-лиги.
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Тушившие пожары военные самолеты покинули Красноярск

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Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
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В Instagram разрабатывают новый мессенджер Threads

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