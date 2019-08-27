Финансы
ФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся незначительным снижением индексов
"Китай хочет заключить сделку", - приводит слова Трампа агентство Bloomberg. Нефть Brent перешла вечером в понедельник к снижению, WTI оставалась в плюсе. Индекс МосБиржи снизился на 0,09% и составил 2658,24 пункта.
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Рынок акций РФ после негативного старта развернулся вверх на заявлениях Трампа
Интерфаксвчера в 03:29
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Во вторник стартует фестиваль Rap Koktebel
Двухдневный фестиваль Rap Koktebel стартует во вторник, 27 августа, на берегу Черного моря.
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Журналистов и родственников не пускают на заседания по «делу 27 июля»
Тверской и Пензенский суды Москвы заблокировали этажи, на которых проходят заседания в отношении Владислава Синицы и Данила Беглеца ― фигурантов «дела 27 июля».
Афиша Daily вчера в 09:19
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В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
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Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава РФ
Ранее заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что обратится к директору службы с просьбой проработать вопрос о передаче тюремной медицины в ведение Минздрава.
RuNews24.ru вчера в 18:30
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Кино
Вышел трейлер фильма «Бледная синяя точка» с Натали Портман
На YouTube опубликован трейлер фильма "Бледная синяя точка", главную роль в котором исполнила американская актриса, обладательница "Оскара" Натали Портман, сообщает geek.com Актриса сыграла астронавта НАСА Люси Коул, которая возвращается на Землю после долгой космической миссии и понимает, что ее отношение к жизни на родной планете сильно изменилось.
РИА Новости 04:39
Футбол
Крыховяк: Когда Денисов уходил, он даже не попрощался с командой
Крыховяк отметил, что Денисов даже не попрощался с командой.
Нева Спорт 05:45
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Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
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ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова
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Коммерсантъ 02:47
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
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Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Политика
В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге
В МИД КНР осудили высказывания лидеров G7 по поводу демонстраций в Гонконге, заявив, что ситуация в этом районе является внутренним делом Китая.
RT на русском 05:08
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Общество
На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев
На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.
Вести.Ru 04:23
Политика
Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019
RT на русском 05:26
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Политика
На Украину прибыл советник президента США Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
РБК 05:48
Футбол
Урал — Сочи 3:1
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл футбольный клуб «Сочи» в матче седьмого тура российской премьер-лиги.
JustMedia вчера в 12:54
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Теннис
Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.
Вести.Ru вчера в 21:58
Интернет
В Instagram разрабатывают новый мессенджер Threads
Актуальные Новости 03:16
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020
Двукратный серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Играх 2020 года в Токио.
RT на русском 04:16
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
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Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
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Армия и оружие
Начался второй этап поставок С-400 в Турцию
Транспортный самолёт с элементами второго дивизиона российских ЗРК С-400 приземлился в Анкаре.
RT на русском 06:10