Экономика

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся незначительным снижением индексов

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"Китай хочет заключить сделку", - приводит слова Трампа агентство Bloomberg. Нефть Brent перешла вечером в понедельник к снижению, WTI оставалась в плюсе. Индекс МосБиржи снизился на 0,09% и составил 2658,24 пункта.
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Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, попытки подрасти вслед за миром нивелировала слабая нефть

Финмаркет13:21

Трамп решил снова пощекотать нервы

Finam.Ru07:15

Китай хочет заключить торговую сделку, — Трамп

РЕН ТВ03:16
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Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
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Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Экономика

Минэкономразвития понизило прогноз роста доходов населения в 2019 году

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.
RT на русском 13:33
Технологии

Эксперты рассказали, какие животные способны поумнеть до уровня человека

Издание Gizmodo спросило у экспертов, какие животные в перспективе могли бы развить интеллект настолько, чтобы приблизиться к человеку.
Ferra 13:14
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу G7

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина в 2020 году на саммит G7, который пройдет в Америке.
РИА Новости 11:48
Политика

Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет использовать российские "Союзы" для доставки астронавтов на МКС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Газета.Ru 11:24
Авто

Lada оказалась самым популярным автомобилем на Украине

Кстати, всего в период с 1991-го по 2018 годы на Украине было продано 4,3 млн новых легковых автомобилей.
Российская газета 06:14
Футбол

«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн

Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Происшествия

Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы

В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
Общественная служба новостей 11:50
Происшествия

Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали

Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали, говорится на ее странице в Instagram.
ТАСС 05:49
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Происшествия

В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Происшествия

Зампрокурора из Чечни объяснил происхождение изъятого у него порошка

Комментируя инцидент, брат Дениса Хучиева — Муслим Хучиев, который является председателем правительства Чечни, сообщил, что найденный порошок — лекарство от урологического заболевания для их отца.
REGNUM 12:45
Происшествия

Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском

Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.
РБК 04:48
Происшествия

Двое россиян незаконно пересекли границу Финляндии на надувной лодке

Лодка пересекла линию границы и углубилась на территорию Финляндии на расстояние 38 метров.
Столица на Онего 03:38
Политика

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Шоу-бизнес

Божена Рынска заплатит 3 миллиона за ребенка от Малашенко

Светская львица, которая объявила о скором появлении дочки от покойного супруга, заплатит за все услуги около 3 миллионов рублей.
ТВ Центр 13:07
Происшествия

В Москве мужчине вынесли приговор за убийство на Курском вокзале

Следствие установило, что 10 сентября 2018 года ранее судимый мужчина за покушение на убийство, в зале ожидания Курского вокзала, подошёл к незнакомому мужчине и без причин нанёс ему один удар ножом в поясницу.
Вести Подмосковья 11:03
Армия и оружие

В ЮВО стартовали масштабные учения

МедиаКорСеть 11:38
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском 05:25
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Футбол

ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна

Metaratings 12:00
Политика

Порошенко пообещал поднять флаг Украины над Донецком

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Общество

Искатели сокровищ нашли крупнейший клад древних монет в Великобритании

В апреле сообщалось, что в Великобритании четыре кладоискателя нашли 557 старинных монет стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей).
Lenta.ru 13:21
Политика

В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве

REGNUM 07:38
Экономика

Путин провел в Кремле совещание по экономическим вопросам

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 26 августа, провел совещание по экономическим вопросам Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 10:59
Футбол

Урал — Сочи 3:1

"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Экономика

Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса

В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
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