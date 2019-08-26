Финансы

ФинмаркетФинмаркетРоссийский рынок акций закрылся незначительным снижением индексов

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В понедельник в Азии сохранилась негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,2%). Однако вышли в "плюс" Европа и Америка на заявлениях Трампа о желании Китая заключить торговую сделку.
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Российский рынок акций закрылся незначительным снижением индексов

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