Финансы

Российский рынок акций закрыл неделю снижениемМосковский Комсомолец 16:20

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В последний рабочий день уходящей недели торги на российском рынке акций закрылись снижением индексов.
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STOCKS-Акции РФ снизились на волне коррекции последних рекордов

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Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
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Правоохранители почти полностью разогнали собравшихся вечером 20 июня у здания парламента протестующих.
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Что нужно знать о депрессии, рассказали специалисты

Специалисты рассказали, что о депрессии нужно знать то, что это психическое заболевание, которое нуждается в специализированной терапии.
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