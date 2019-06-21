Финансы
Российский рынок акций закрыл неделю снижениемМосковский Комсомолец 16:20
В последний рабочий день уходящей недели торги на российском рынке акций закрылись снижением индексов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено в 17:56
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Экономика
Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда
Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие
Напечатанный на 3D-принтере танк покажут на форуме «Армия-2019»
На стенде УВЗ "можно будет увидеть уникальный танк Т-90МС, созданный на 3D-принтере по оригинальным чертежам от разработчика", уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 02:08
Политика
Huawei подала иск о возврате конфискованного в США оборудования
Компания требует возврата оборудования, конфискованного американскими властями в сентябре 2017 года, сообщила «Газета.ru».
Обновлено в 21:12
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Ромы» Понсе
Обновлено в 08:05
Наука
Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока
Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено вчера в 05:03
Политика
В Кремле раскрыли условия отмены запрета на полеты в Грузию
В Кремле рассказали, что запрет на авиаперелеты в Грузию будет действовать, пока существует угроза нахождения в стране для россиян, сообщает ТАСС Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация с безопасностью россиян должна нормализоваться.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено в 20:28
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Политика
Митингующих у здания парламента Грузии окатили водой
Правоохранители почти полностью разогнали собравшихся вечером 20 июня у здания парламента протестующих.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Футбол
Сборная Чили обыграла Эквадор в матче Кубка Америки
Сборные Эквадора и Чили провели матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась победой чилийцев со счетом 2:1.
Обновлено в 21:01
Общество
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Здоровье
Что нужно знать о депрессии, рассказали специалисты
Специалисты рассказали, что о депрессии нужно знать то, что это психическое заболевание, которое нуждается в специализированной терапии.
Обновлено в 07:42
Музыка
Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за $21,5 млн
Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:53
Общество
Центробанк РФ поддержал новые правила взыскания долгов по микрозаймам
Стандарт дополняет и расширяет ряд требований к процедуре взыскания просроченных долгов, в том числе через посредничество коллекторов.
Обновлено в 07:03
Политика
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Футбол
Неймар о «ПСЖ»: «Уверен, мы вернемся сильнее в следующем сезоне»
Нападающий «ПСЖ» Неймар подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне – Главной целью команды и клуба в этом сезоне была Лига чемпионов.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Культура
В Москве пройдет фестиваль «Дачное Царицыно»
Фестиваль «Дачное Царицыно» пройдет в музее-заповеднике с 12 по 21 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 03:06
Игры
Директор GRID признался, что ненавидит микротранзакции
Codemasters месяц назад анонсировала очередную часть гоночной серии GRID.
Обновлено в 13:38
Авто
5 мифов почему люди боятся работать в такси Новокуйбышевска
Некоторые водители не идут работать в такси только потому, что досконально не знают адресов.
Обновлено в 07:00
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35