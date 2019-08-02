Финансы
Российский рынок акций теряет по индексам 1-2%РЕН ТВ вчера в 03:29
Рынок акций РФ в начале пятницы снижается по основным индексам на 1-2%, а индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов. По данным Московской биржи, ее индекс к 10:18 мск упал на 1,09% — до 2699,58 пункта.
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Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Обновлено в 02:42
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Политика
Глава АРБ: Новый пакет санкций США не окажет значительного влияния на банки РФ
Новый пакет санкций США не приведет к ощутимому ущербу для российских банков, хотя в целом какое-то влияние может быть, считает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Футбол
«Крылья Советов» примут «Локомотив» в матче 4-го тура РПЛ
В Самаре состоится футбольный матч между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом».
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»
Турецкий «Газишехир Газиантеп» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.
Обновлено в 01:43
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе
Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.
Обновлено в 02:34
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество
Около 100 тыс. человек посетили мероприятия проекта «Здоровая Москва»
Около 100 тыс. человек посетили мероприятия, которые проводятся на площадках у павильонов "Здоровая Москва" в 2019 году.
Обновлено в 02:57
Общество
Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького
Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов.
Обновлено в 05:47
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено 01 августа в 12:49
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:33
Космос
Оставленные на Луне багги наделили статусом достопримечательностей
На прошлой неделе правительство города Кент штата Вашингтон, США, единогласно проголосовало за предоставление лунным роверам, принимавшим участие в миссиях Аполлон 15, 16 и 17, звания исторических достопримечательностей.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Жителя Чечни задержали в Питере по подозрению в убийстве девушки
По подозрению в совершении преступления задержан житель Чечни 1993 года рождения.
Обновлено в 04:35
Футбол
«Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома
«Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Обновлено в 05:33
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Единоборства
Стал известен наиболее вероятный следующий соперник Федора Емельяненко
Наиболее вероятным вариантом соперника российского бойца ММА Федора Емельяненко является американец Куинтон Джексон.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
Военная авиация потушила 18 очагов пожаров в Красноярском крае
Обновлено вчера в 04:39
Общество
Напуганные ужесточением правил петербуржцы рванули в визовый центр
Петербуржцы бросились за финскими визами на фоне новостей об ужесточении правил выдачи. Горожане устроили давку в визовом центре.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными
Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15