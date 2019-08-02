Финансы
Российский рынок акций теряет по индексам 1-2%РЕН ТВ 02 августа в 03:29
Рынок акций РФ в начале пятницы снижается по основным индексам на 1-2%, а индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов. По данным Московской биржи, ее индекс к 10:18 мск упал на 1,09% — до 2699,58 пункта.
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