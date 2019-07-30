Финансы

Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%Деловое.ТВ 06:07

Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%. Несмотря на то, что неопределенность на внешних рынках капитала сохраняется. Об этом сообщает пресс-служба МосБиржи. В понедельник аналитики зафиксировали отсутствие единой динамики на европейских рынках акций по завершению торгов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне укрепления рубля

ПРАЙМ08:38

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

ТАСС12:40

Рынок сохранил спокойствие, рубль дрогнул

Finam.Ru13:14

Индекс МосБиржи повысился на 0,23%, индекс РТС просел на 0,05%

Финмаркет11:59

Рынок акций РФ вышел в плюс, несмотря на падение мировых рынков

Интерфакс12:52

Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%

Деловое.ТВ06:07

Торги на российском рынке акций начались в «зеленой зоне»

Росбалт03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:31, Ашберн
Здоровье

Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху

Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Происшествия

В Подмосковье два подростка погибли под колесами электрички

Электричка насмерть сбила двух подростков на станции Шатурторф в Московской области.
Обновлено в 16:02
Политика

Украинский политолог сравнил Москву и Киев

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» сравнил благоустройство столицы России Москвы и столицы Украины Киева.
Обновлено в 03:02
Общество

Сбежавшая жена шейха ОАЭ попросила Лондон защитить ее ребенка

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая из Объединенных арабских эмиратов от своего супруга, шейха Мохаммеда аль-Мактума, попросила суд Лондона встать на защиту ее ребенка, сообщает Reuters.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие

Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов

Обновлено в 17:31
Экономика

К законопроекту о переводных аккредитивах согласованы новые поправки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала проект поправок к законопроекту о переводных аккредитивах, который подготовило Министерство финансов Российской Федерации.
Обновлено в 11:40
Политика

Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Авто

Lexus LX получил новый спортивный пакет

Конструкторы японской автомобильной компании представили новый дизайн-пакет Sport 2020 года, предназначенный для обновленного внедорожника Lexus LX, доступного в трехрядном варианте.
Обновлено в 03:45
Авто

Форд 70 лет верой и правдой служит 87-летнему водителю

Обновлено в 17:45
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi

Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено 28 июля в 18:47
Футбол

Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно

Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Самаре ликвидировали открытое горение в восьми зданиях

Спасатели ликвидировали открытое горение в трёх жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары.
Обновлено в 15:57
Политика

МИД назвал судовладельца ответственным за арестованный Украиной танкер

Замминистра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что Россия будет следить за ситуацией с задержанным Украиной российским танкером Nika Spirit.
Обновлено в 17:49
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика

Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах

Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» обвинил полицию в том, что она работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 11:32
Экономика

Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США

Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Обновлено в 17:45
Футбол

Зидан: «Бэйл остался в Мадриде, он нехорошо себя чувствовал»

BBC сообщил, что Бэйл отказался участвовать в Audi cup. Зидан сказал, что клуб ищет новую команду Бэйлу.
Обновлено в 17:18
Политика

Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана.
Обновлено в 18:18
Футбол

«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд»

"Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.
Обновлено в 14:54
Происшествия

После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

Обновлено в 09:29
Кино

Лука Гуаданьино может экранизировать «Повелителя мух»

Экранизация Гуаданьиньо будет ближе к оригинальному тексту и расскажет о мальчиках.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Второй пострадавший в ДТП с Андреем Косиловым впал в кому

Обновлено в 12:10
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика

Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Обновлено в 07:18
Экономика

Россию ждет рекордный урожай овощей

За 2014-2018 годы в России построили и модернизировали более тысячи гектаров высокотехнологичных теплиц, из которых по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию около 350 гектаров.
Обновлено в 18:22
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.
Обновлено в 17:35
ещё по теме
Главное