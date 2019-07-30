Финансы
Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%Деловое.ТВ 06:07
Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%. Несмотря на то, что неопределенность на внешних рынках капитала сохраняется. Об этом сообщает пресс-служба МосБиржи. В понедельник аналитики зафиксировали отсутствие единой динамики на европейских рынках акций по завершению торгов.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:31, Ашберн
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Подмосковье два подростка погибли под колесами электрички
Электричка насмерть сбила двух подростков на станции Шатурторф в Московской области.
Обновлено в 16:02
Политика
Украинский политолог сравнил Москву и Киев
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» сравнил благоустройство столицы России Москвы и столицы Украины Киева.
Обновлено в 03:02
Общество
Сбежавшая жена шейха ОАЭ попросила Лондон защитить ее ребенка
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, сбежавшая из Объединенных арабских эмиратов от своего супруга, шейха Мохаммеда аль-Мактума, попросила суд Лондона встать на защиту ее ребенка, сообщает Reuters.
Обновлено в 18:24
Экономика
К законопроекту о переводных аккредитивах согласованы новые поправки
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала проект поправок к законопроекту о переводных аккредитивах, который подготовило Министерство финансов Российской Федерации.
Обновлено в 11:40
Политика
Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Авто
Lexus LX получил новый спортивный пакет
Конструкторы японской автомобильной компании представили новый дизайн-пакет Sport 2020 года, предназначенный для обновленного внедорожника Lexus LX, доступного в трехрядном варианте.
Обновлено в 03:45
Авто
Форд 70 лет верой и правдой служит 87-летнему водителю
Обновлено в 17:45
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено 28 июля в 18:47
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение в восьми зданиях
Спасатели ликвидировали открытое горение в трёх жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары.
Обновлено в 15:57
Политика
МИД назвал судовладельца ответственным за арестованный Украиной танкер
Замминистра иностранных дел Григорий Карасин заявил, что Россия будет следить за ситуацией с задержанным Украиной российским танкером Nika Spirit.
Обновлено в 17:49
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах
Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» обвинил полицию в том, что она работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 11:32
Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Обновлено в 17:45
Футбол
Зидан: «Бэйл остался в Мадриде, он нехорошо себя чувствовал»
BBC сообщил, что Бэйл отказался участвовать в Audi cup. Зидан сказал, что клуб ищет новую команду Бэйлу.
Обновлено в 17:18
Политика
Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту
Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана.
Обновлено в 18:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд»
"Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.
Обновлено в 14:54
Кино
Лука Гуаданьино может экранизировать «Повелителя мух»
Экранизация Гуаданьиньо будет ближе к оригинальному тексту и расскажет о мальчиках.
Обновлено в 03:32
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Экономика
Россию ждет рекордный урожай овощей
За 2014-2018 годы в России построили и модернизировали более тысячи гектаров высокотехнологичных теплиц, из которых по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию около 350 гектаров.
Обновлено в 18:22
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.
Обновлено в 17:35