Финансы

Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%Деловое.ТВ 30 июля в 06:07

Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%. Несмотря на то, что неопределенность на внешних рынках капитала сохраняется. Об этом сообщает пресс-служба МосБиржи. В понедельник аналитики зафиксировали отсутствие единой динамики на европейских рынках акций по завершению торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:29

Рынок акций РФ спустя час торгов ушел в небольшой минус под давлением внешнего негатива

Финмаркетвчера в 05:16

Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру03:12

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,18-0,53%

ТАССвчера в 13:00

Итоги июля - без коррекции не обошлось

Finam.Ruвчера в 12:00

Рынок акций РФ растет вместе с бумагами секторов нефтегаза и электроэнергетики

ПРАЙМвчера в 09:57

Российский рынок акций выбрал «красную зону»

Росбалт03:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйкером

Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Сгнившее стелс-покрытие F-22 ВВС США показали в деталях

В Сети появились кадры, свидетельствующие о проблемах с новейшим покрытием у американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.
Обновлено в 00:59
Политика

В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Политика

Слуцкий прокомментировал идею Трампа помочь России в борьбе с пожарами

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение президента США Дональда Трампа помочь РФ в тушении пожаров в Сибири благородным жестом, который повышает шансы на улучшение отношений между странами.
Обновлено в 03:58
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Падчерица Игоря Крутого разводится с мужем

Падчерица Игоря Крутого разводится с мужем Виктория Крутая, как сообщают СМИ, разводится со своим супругом Давидом Берковичем после пяти лет брака.
Обновлено в 01:09
Общество

Названа лучшая «Русская» колбаса

На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Путешествия

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%.
Обновлено вчера в 10:39
Культура

Скончался режиссер Харольд Принц

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

На станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» пассажир упал на рельсы

Обновлено в 01:35
Общество

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Общество

Минэкономики предложило срок годности любых обязательных требований к бизнесу в пять лет

Главные положения новой «регуляторной конституции», предлагаемой проектом и в основном касающейся предпринимательской деятельности,— любые обязательные требования должны быть опубликованы, внесены в публичный реестр и действовать по умолчанию только пять лет.
Обновлено вчера в 18:22
Политика

Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять

Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Политика

МВД предложило льготы гражданам Украины при получении паспорта РФ

Как сообщало ИА REGNUM А, в начале июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику упрощённого предоставления российского гражданства жителям Украины, а также внести предложения по предоставлению им дополнительных преференций.
Обновлено в 03:30
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика

«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС в Санкт-Петербурге

«Роснефть» покупает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК), сообщила госкомпания.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Здоровье

В Кузбассе женщинам покажут, как правильно кормить грудью

Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, опытные акушерки покажут будущим мамам все основные действия на муляжах молочной железы и младенце-пупсе.
Обновлено вчера в 01:04
Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Кино

HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью

Обновлено вчера в 17:15
ещё по теме
Главное