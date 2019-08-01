Финансы
Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%Деловое.ТВ 30 июля в 06:07
Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%. Несмотря на то, что неопределенность на внешних рынках капитала сохраняется. Об этом сообщает пресс-служба МосБиржи. В понедельник аналитики зафиксировали отсутствие единой динамики на европейских рынках акций по завершению торгов.
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Рынок акций РФ спустя час торгов ушел в небольшой минус под давлением внешнего негатива
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