Финансы
Российский рынок акций растет на открытии торговГазета.Ru 02:19
Индекс Московской биржи растет на открытии торгов, следует из данных на ее официальном сайте. По состоянию на 10.09 мск он повышался на 0,38% до 2475,50 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия
В Москве напали на мать и брата Юрия Дудя
Мать известного видеоблогера и спортивного журналиста Юря Дудя подверглась нападению в Москве.
Обновлено в 05:32
Политика
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено в 03:47
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Общество
Госдума запретила гостиницы и хостелы в многоквартирных домах
Что делать хостелам в многоквартирных домах Принятый законопроект "убьет востребованный легальный малый бизнес" гостиниц в жилом фонде, но не помешает вести деятельность нелегальным средствам размещения, указывает президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей
Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Ташкент, оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:17
Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Общество
Госдума во втором чтении одобрила закон о неуважении к власти
Госдума во втором чтении приняла проект закона о порядке ограничения доступа к информации, выражающей неуважение к обществу, государству и госсимволам, осуществляющим власть в стране, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 05:27
Политика
Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян, сообщил источник
Постпреды стран Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Обновлено в 04:52
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €5,1 тыс. Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €5,1 тыс. бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за коррупцию, говорится в решении, опубликованном в базе суда.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу
Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Турист из России скончался после купания в море в Тель-Авиве
Тридцатилетний турист из России скончался в среду после купания в Средиземном море в Тель-Авиве.
Обновлено в 04:53
Политика
Россия вводит неотложные меры по противодействию кори
Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, рассказала «РИА Новости» глава ведомства Анна Попова.
Обновлено в 05:37
Экономика
РФК не знает о намерении венесуэльских компаний перевести счета в банк
Банк "Российская финансовая корпорация" не обладает информацией о переводе счетов венесуэльских компаний в кредитную организацию, сообщил ТАСС представитель банка.
Обновлено в 04:04
Политика
В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах
Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Стало известно, сколько россиян готовы участвовать в акциях протеста
Минимальное число граждан, собирающихся на акции протеста, с зимы 2017 года было зафиксировано в марте 2018 года (8%). Принимать участие в митингах с политическими целями готово еще меньшее количество жителей страны — 20% (75% этого точно делать не будут).
Обновлено в 03:25
Происшествия
Суд продлил арест главе карельского отделения «Мемориала» Дмитриеву
Петрозаводский городской суд продлил арест главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу об изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Два корабля НАТО зашли в порт Одессы, сообщают СМИ
Фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Martı" прибыли в Одессу в рамках сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной, сообщает в среду сайт Odessa online.
Обновлено в 04:51
Авто
Mitsubishi ASX 2019 с новым фирменным дизайном дебютировал в Женеве
Компания Mitsubishi на открывшемся моторшоу в Женеве официально представила модернизированный кроссовер ASX.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В Петербурге за издевательство над пожилым мужчиной задержан блогер
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали местного блогера, который издевался над пожилым мужчиной, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:01
Происшествия
На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали
В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Политика
Глава комитета Госдумы Плетнева призвала лечить гомосексуалистов
В год чемпионата глава комитета призвала женщин не иметь романтических отношений с иностранными гостями.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Суд отказался освободить Александра Емельяненко
Напомним, что Емельяненко в пьяном виде управлял автомобилем, отказался подчиниться полицейским, попытался скрыться и попал в ДТП, разбив еще две машины.
Обновлено в 05:43
Экономика
Сбережения россиян в феврале стали меньше на 2 процента
В последнем зимнем месяце россияне хранили деньги на вкладах - 21,79 триллиона рублей, в наличных - 6,07 триллиона, вложения в ценные бумаги составили 5,02 триллиона.
Обновлено в 02:48
Авто
Продажи автомобилей в России упали впервые за два года
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2019 г. упали на 3,6% по сравнению с февралем 2018 г. – со 133 177 до 128 406 автомобилей, сообщил комитет автопроизводителей АЕБ.
Обновлено в 05:39
Политика
Лавров не исключил, что США прикрываются лагерем «Эр-Рукбан» в Сирии
Вашингтон использует лагерь беженцев «Эр-Рукбан» для того, чтобы оправдать свое незаконное присутствие в Сирии.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героином
Беременную дочь журналистки Марианны Максимовской задержали с героином на севере Москвы.
Обновлено в 02:59