Рынок акций РФ в начале торгов 26 августа текущего года потерял 0,3–0,4% по основным индексам на негативном внешнем фоне.

Российский рынок акций потерял доли процента после начала торгов

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