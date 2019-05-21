Финансы
Побит исторический рекорд индекса МосбиржиГазета.Ru вчера в 05:20
Побит исторический рекорд индекса Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:45, Ашберн
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России
Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Спорт
Нарушившая антидопинговые правила чемпионка Игр завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по плаванию литовка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры, передает ТАСС.
Обновлено в 03:11
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Депутат Мосгордумы Шувалова проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в парламент
Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова в среду проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в столичный парламент.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Американец вышел на сцену к Трампу в костюме стены
Сторонник президента США Дональда Трампа нарядился в костюм стены и пришел на митинг в его поддержку с табличкой «построй меня».
Обновлено вчера в 21:05
Технологии
Летающие такси появятся во многих городах мира до 2025 года
Воздушные такси появятся во многих городах мира до 2025 года, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-производителя летательных аппаратов Lilium Оливер Волкер-Джонс.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
США могут добавить в черный список еще одну китайскую компанию
В администрации США рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hangzhou Hikvision Digital Technology, или Hikvision, специализирующейся на разработке и производстве систем видеонаблюдения.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Вилли Токарев попал в реанимацию
Известный певец обратился к врачам московской больницы.
Обновлено в 04:18
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем о контракте
24-летний сербский центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич договорился об условиях контракта с «Ювентусом», сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:15
Здоровье
В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице
Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
«Барселона» может продать Ракитича в «МЮ»
В переходе Ракитича в «МЮ» заинтересован лично главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания
Известный режиссер Максим Виторган посмеялся над размышлениями телеведущей Ксенией Собчак в соцсетях на тему добра и зла.
Обновлено в 02:50
Общество
Семья главы Крыма Сергея Аксенова, по некоторым данным, владеет элитной недвижимостью в Москве и Симферополе
Сергей Аксенов оформил на тещу квартиру за 400 млн рублей в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной, пишет интернет-издание Insider.
Обновлено в 04:02
Политика
Песков объяснил рост зарплат чиновников Кремля и правительства
Песков подчеркнул, что чиновникам вернули то, что срезали в 2015 году, когда Путин впервые подписал указы о сокращении их зарплат на 10%.
Обновлено вчера в 09:02
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Экономика
В Госдуме поддержали законопроект о регулировании СПИКов
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в закон "О промышленной политике в РФ" в отношении регулирования специальных инвестиционных контрактов (СПИКов).
Обновлено в 03:52
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который недавно вывели на финальные тесты, рассекретили фотошпионы.
Обновлено в 01:54
Политика
Зеленский внес в Раду свой первый законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:41
Авто
Land Rover представил обновленный Discovery Sport
Компания Land Rover представила обновленный кроссовер Discovery Sport. В Великобритании автомобиль уже доступен для заказа.
Обновлено в 03:33