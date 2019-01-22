Финансы
Российский рынок акций открылся снижениемФинмаркет 02:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на понижательном тренде вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на опасениях по поводу темпов роста мировой экономики и на фоне усиления неопределенности относительно Brexit.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
Обновлено в 09:55
Политика
Путин и Абэ говорили более трех часов
Переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ заняли более трех часов, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
В пресс-службе ПАО "Туполев" сообщили, что разбившийся Ту-22М3 построили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова в 1986 году.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
В пресс-службе Виторгана отказались комментировать драку с Богомоловым
В пресс-службе российского артиста Максима Виторгана отказались комментировать обильно обсуждаемый отечественной периодикой возможный конфликт актера с коллегой по цеху - режиссером и актером Константином Богомоловым.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции
Обновлено в 08:14
Происшествия
Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан
Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Больше 10 часов пробудет в аэропорту захваченный самолет Сургут-Москва
Компания «Аэрофлот» опубликовала на официальном сайте время стоянки самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 07:49
Происшествия
По факту захвата самолета Сургут-Москва возбуждено уголовное дело
По факту невооруженного захвата самолета, выполнявшего рейс Сургут-Москва, возбуждено уголовное дело об угоне воздушного средства, сопряженного с угрозой применения насилия.
Обновлено в 08:32
Авто
В России появится новый Mitsubishi L200
Компания Mitsubishi готовится представить на российском рынке обновленный пикап L200.
Обновлено в 09:39
Футбол
Кокорин назвал россиян «стадом баранов»
«Невские новости», со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания послание, пишут, что футболист сравнил соотечественников со «стадом баранов».
Обновлено вчера в 11:42
Авто
Renault выводит на рынок другой Logan Crossover
Компания Renault презентовала ещё один кросс-вариант седана Logan. На сей раз новинку назвали Logan Crossover.
Обновлено в 09:05
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар-2019»
Обновлено в 09:17
Авто
Renault обновила ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный ситикар Twingo.
Обновлено в 06:38
Экономика
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира
Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Авто
Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал через суд свыше 40 млн рублей
Обновлено в 10:18
Происшествия
Пожар произошел в здании Арбитражного суда Петербурга
Сообщение о пожаре в суде спасатели получили около 09:30 мск.
Обновлено в 02:43
Авто
Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander
В 2019 году компания Mitsubishi начнет продажи в России семиместной версии Outlander.
Обновлено в 06:48
Общество
Собянин призвал провести экспертизу по дому Булошникова
Обновлено в 10:08
Космос
Космонавты ОАЭ пройдут тренировки по выживанию в зимнем лесу
Семь экипажей космонавтов пройдут тренировки по зимнему выживанию в Подмосковье.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест задержанного за шпионаж Пола Уилана
Мосгорсуд признал законным решение об аресте гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.
Обновлено в 05:14
Наука
В костях обнаружен новый тип кровеносных сосудов
Обновлено в 08:54
Авто
Volvo отзывает более 200 тыс. машин по всему миру
Компания Volvo отзывает более 200 тыс. автомобилей по всему миру (из них 37 тыс. - в Швеции) из-за выявленной неисправности в топливной системе, предположительно трещин в бензопроводе.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров
Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Технологии
Роскомнадзор разблокировал 2,7 млн IP‐адресов Amazon
Ведомство пришло к выводу, что содержащие порядка 2,7 миллиона уникальных сетевых адресов подсети не используются для работы заблокированного в России Telegram.
Обновлено в 04:14
Общество
Суд обязал телеведущего Киселева заплатить 2,5 млн архитектору
Телеведущий Дмитрий Киселев заплатит крымскому архитектору Владимиру Мазурину долг за строительство виллы в Коктебеле согласно решению Королевского суда Московской области.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца
Неизвестный пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца в Варшаве, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Самаре людей эвакуировали из трамвая на затопленной кипятком улице
Спасателям пришлось эвакуировать пассажиров трамвая из-за подтопления горячей водой трамвайных путей в Кировском районе Самары, сообщил во вторник журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 07:54
Происшествия
«Аэрофлот» отправил резервный самолет в Ханты-Мансийск
Напомним, сегодня была предпринята попытка угона самолета Boeing 737 "Аэрофлота", преступник требовал изменить курс самолета, на борту которого находились более 70 пассажиров.
Обновлено в 09:55
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро
Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании
Обновлено в 07:57