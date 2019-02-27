Финансы
Российский рынок акций открылся слабым ростомГазета.Ru 27 февраля в 03:41
Российский рынок акций слабо растет на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи в начале дня повышался на 0,06% - до 2495,47 пункта.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал Александра Емельяненко на 10 суток
Обновлено в 12:29
Хоккей
СКА одержал первую победу в серии со «Спартаком» в плей-офф КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:08
Политика
На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу
Обновлено в 11:50
Экономика
Кудрин назвал очень слабыми электронные базы российских министерств
В ходе выступления в Фонде развития интернет-инициатив глава Счетной палаты отметил, что в большинстве случаев электронными базами российских министерств и ведомств очень тяжело пользоваться.
Обновлено в 07:40
Спорт
Путин прибыл в Красноярск на открытие Универсиады
Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит открытие XXIX Всемирной зимней универсиады.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Тульской области в результате ДТП перевернулся школьный микроавтобус
В результате ДТП пострадали 20 детей, двое взрослых сопровождающих погибли.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции
В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.
Обновлено в 08:51
Политика
Собчак объявила о появлении «Партии перемен»
Съезд «Гражданской инициативы» большинством голосов утвердил переименование партии в «Партию перемен», заявила экс-кандидат в президенты Ксения Собчак.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Комплекс «Москва-Сити» проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Ряд зданий торгово-развлекательного и делового комплекса «Москва-сити» проверяется сотрудниками экстренных служб на наличие взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:13
Политика
В Греции задержали россиянина по запросу Украины
В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:07
Футбол
«Локомотив» дома не смог обыграть «Крылья Советов»
Московский "Локомотив" в матче 18 тура Российской премьер-лиги принимал на своем поле самарские "Крылья Советов".
Обновлено в 12:21
Происшествия
Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем
В Москве сотрудник одного из супермаркетов избил детей ремнем.
Обновлено в 07:39
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в Грозном
2 марта на «Ахмат Арене» состоялся матч «Арсенал» - ЦСКА.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем
Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Ингушетии задержали полицейских при получении крупной взятки
При получении взятки полицейских задержали сотрудники республиканского УФСБ России.
Обновлено в 11:20
Политика
Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию
Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Цискаридзе открыл правду о своем отце
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что скрипач Максим Цискаридзе не является его отцом, как это утверждается в биографии танцора.
Обновлено в 11:30
Общество
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов
Обновлено в 02:50
Теннис
Роджер Федерер выиграл 100-й турнир в карьере
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд
Как обозначено в иске, поданном в пятницу, клеветой сторона Деппа считает написанную Херд колонку, в которой она назвала себя жертвой домашнего насилия.
Обновлено в 08:10
Футбол
Дубль Лукаку принёс МЮ победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 12:01
Политика
Путин поздравил Горбачева с 88-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 88-летием, отметив, что он известен в мире как авторитетный государственный деятель.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве
Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году
Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.
Обновлено в 06:21
Политика
Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Москве мужчина зарезал жену и ребенка
На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и ребенка.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В США 11-летнюю девочку арестовали за истязание погибшего младенца
В американском штате Мэриленд обвинения в истязании предъявлены 11-летней девочке, сообщает CNN.
Обновлено в 11:19
Политика
Порошенко сообщил о выходе экономики из пике и 50 миллионах от ЕС
Европа выделит Порошенко 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья.
Обновлено в 11:54