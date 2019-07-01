Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в ОсакеРБК вчера в 07:36
Индекс Московской биржи в понедельник вырос на 1,51% и превысил 2800 пунктов, следует из данных биржи. Таким образом он побил исторический рекорд. По состоянию на 14:02 он достиг более 2806 пунктов.
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