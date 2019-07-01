Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в ОсакеРБК вчера в 07:36

Индекс Московской биржи в понедельник вырос на 1,51% и превысил 2800 пунктов, следует из данных биржи. Таким образом он побил исторический рекорд. По состоянию на 14:02 он достиг более 2806 пунктов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российский рынок продолжает ралли

Коммерсантъвчера в 09:50

Рынок акций РФ начал второе полугодие с обновления максимумов индексов

Интерфаксвчера в 12:56

Индекс Мосбиржи обновил рекорд

Взгляд.рувчера в 07:14

ИК «Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи установил новый максимум 2813,44 пункта

SIA.ruвчера в 19:49

Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке

РБКвчера в 07:36

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

ТАССвчера в 06:37

Российский рынок акций обновил исторический максимум на новостях с G20

DP.RUвчера в 06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Обновлено вчера в 12:43
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено вчера в 08:37
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
Обновлено вчера в 19:13
Общество

Девушка попыталась свести счеты с жизнью из-за попавших в сеть интимных фото

Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Технологии

Google раздаст Интернет с воздушных шаров в Африке

В труднодоступных районах Восточной Африки интернет планируют раздавать с помощью аэростатов.
Обновлено вчера в 11:20
Общество

Бьюти-блогер облысела во время эксперимента в прямом эфире

Американский бьюти-блоге Лори Фейт облысела во время прямого эфира в Instagram, когда нанесла на волосы релаксант.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Гаджеты

Для ОС Android появится аналог AirDrop

В Android Q не будет технологии Android Beam, которая позволяет передавать файлы между устройствами при помощи NFC, зато будет Fast Share — новое решение, в целом напоминающее AirDrop из "яблочной" экосистемы.
Обновлено вчера в 04:04
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено вчера в 08:13
Экономика

Советник главы РЖД решил создать крупного железнодорожного оператора

Как будет создан конкурент компании Лисина Бывший глава Федеральной грузовой компании (ФГК, "дочка" "Российских железных дорог"), а теперь советник гендиректора РЖД на общественных началах Алексей Тайчер решил создать крупного железнодорожного оператора на базе активов лизинговой компании "Трансфин-М" (принадлежит НПФ "Благосостояние") и "ВЭБ-лизинга".
Обновлено вчера в 11:21
Политика

Медведев объявил о запуске системы учета доходов нуждающихся россиян

Росстат с 2020 года запустит специальную информационную систему для учета благосостояния каждого нуждающегося россиянина.
Обновлено вчера в 15:09
Общество

Синоптики опровергли слухи о второй волне паводков в Иркутской области

В соцсетях распространяются слухи о грядущей второй волне паводков в Иркутской области.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Экономика

ЦБ РФ планирует разместить купонные облигации на 800 млрд рублей

Длительность купонного периода составит 92 дня. Размещение третьего выпуска КОБР-25 на 200 млрд рублей запланировано на 10 сентября.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля

Официальный курс евро на вторник снизился на 42,17 копейки - до 71,3962 рубля, курс доллара уменьшился на 2,15 копейки, до 63,0541 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:32
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

В Мексике город Гвадалахара засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под слоем льда после сильного града. Об этом сообщило издание Economista.
Обновлено вчера в 05:39
Шоу-бизнес

В России теперь продаются паломнические туры на могилу Юлии Началовой

Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Бари Алибасов мог попасть в больницу из-за запоя

Врачи и сын продюсера высказывались в социальных сетях и прессе, что Бари Алибасов попал в больницу только потому, что "перепил".
Обновлено вчера в 22:14
Экономика

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт

В России создадут ГОСТ на светофоры

Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Экономика

Экономика США обновила рекорд продолжительности периода роста

Телеканал "Фокс бизнес" передает, что американская экономика установила рекордный по продолжительности показатель роста, вступив в 121-й месяц непрерывного подъема.
Обновлено вчера в 15:06
Общество

«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе

Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное