Финансы

Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20Интерфакс 03:22

Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
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Московская биржа открылась ростом

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Трамп дал акциям драйвер роста

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Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20

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Фондовые торги в России открылись ростом

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РБК02:01
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Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
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С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Авто

Названы ТОП-10 популярных дизельных автомобилей в России

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в России.
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Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
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Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

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По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, на утро 1 июля водой подтоплено 55 населенных пунктов.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей

Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Общество

Академиков не допустили к защитам

Вице-президент РАН Алексей Хохлов высказывается сдержаннее: «Мы считаем, что Владимир Филиппов нарушил решение пленума ВАК, который согласился допускать на заседания представителей комиссии РАН».
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Десять человек погибли при крушении самолета в США

Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в Техасе, сообщает телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет

В Алексеевском районе Татарстана сын начальника отдела образования Алексеевского района во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Упавшую на Кипре ракету посчитали российской

Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
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Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Экономика

ВТБ купит долю в финтехпроекте для создания финансового маркетплейса

«Дочка» ВТБ — «ВТБ Факторинг» — покупает 25% акций финтех-платформы GetFinance для создания на ее базе финансового маркетплейса для малого бизнеса, сообщили два источника, близких к ВТБ.
Обновлено в 01:07
Экономика

В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов

В России с 1 июля вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года.
Обновлено в 02:45
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Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента

Обновлено в 02:45
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Здоровье

В Хабаровском крае семь человек госпитализированы из-за бруцеллеза

В Хабаровском крае с подозрением на бруцеллез госпитализированы семь человек, передает ТАСС.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

В России началось производство ЗРК С-500

В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 09:45
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Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Россиянка поверила в опасность сотовой вышки, решила ее сжечь и поплатилась

Жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.
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Кино

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Известно, что над "Песочным человеком" от Netflix работает сценарист Аллан Хейнберг ("Анатомия страсти", "Чудо-женщина"), а одним из продюсеров проекта станет сам Нил Гейман.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Транспортный Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря

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Происшествия

В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали

В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.
Обновлено в 04:31
Политика

Путин прилетел в Иркутскую область

Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.
Обновлено 29 июня в 15:30
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