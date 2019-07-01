Финансы
Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20Интерфакс 03:22
Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
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