Финансы
Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20Интерфакс 03:22
Торги на Московской бирже открылись в понедельник подорожанием "голубых фишек" вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
Политика
Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе
Песков предположил, что грузинская певица многого не знает в плане политики.
Обновлено в 10:25
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Космос
Марсоход «Марс-2020» получил руку-робота и универсальную камеру
Ровер уже обзавелся подвеской и колесами, а на этой неделе на него установили 2,1-метровый роботизированный манипулятор, который включает в себя пять электродвигателей и пять элементов, соединенных «суставами».
Обновлено 29 июня в 11:50
Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолет
В земле Нижняя Саксония, неподалеку от коммуны Эрцен потерпел крушение принадлежащий министерству обороны Германии вертолет.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Управление МЧС сообщило о пострадавших в результате ДТП. По данным полиции, три человека погибли.
Обновлено в 07:18
Общество
В июле в Петербурге может выпасть до 120% нормы осадков
Миронова уточнила ТАСС, что, по данным городского гидрометцентра, сильной жары в текущем месяце, аналогичной той, которая была в начале июня, жителям Петербурга ожидать не стоит.
Обновлено в 08:45
Финансы
Долги россиян переходят за критический уровень, сообщил Минфин
Тревогу забили даже в Минфине: долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.
Обновлено в 10:31
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Зеленский сообщил о попытке срыва переговоров по Донбассу
Обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной
Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Происшествия
Город в Мексике засыпало метровым слоем града
В городе Гвадалахара на западе Мексики прошел сильный град, в результате чего улицы оказались покрыты толстым слоем льда.
Обновлено в 05:17
Происшествия
7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области
7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 05:55
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Учения «Си Бриз» скорректировали в Черном море из-за требований России
Обновлено в 10:45
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Политика
МИД России дал Украине возможность изменить ответ на ноту
В конце июня МИД России направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых речь шла о возможностях в отношении моряков и кораблей, которые могут быть задействованы украинской стороной для их освобождения.
Обновлено в 07:36
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на самые популярные модели Lada
Обновлено в 07:07
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева похвасталась семейной идиллией, опубликовав фото с Игорем Булатовым и 4-месячным сыном
Виктория Лопырева похвасталась семейной идиллией, опубликовав фото с Игорем Булатовым и 4-месячным сыном Напомним, что две недели назад Лопырева впервые показала лицо их с Игорем Булатовым сына.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Обновлено в 05:42
Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Экономика
В России с 1 июля начали действовать новые правила выдачи микрозаймов
Как ранее сообщали «Кубанские новости», компания «Национальное бюро кредитных историй» 25 июня опубликовала статистику по среднему размеру микрозайма в России.
Обновлено в 06:01