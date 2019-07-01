Финансы
Рынок акций РФ открылся уверенным ростомФинмаркет вчера в 03:06
Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в пятницу. Американские фондовые индикаторы завершили июнь ростом: Dow Jones показал наилучший подъем c 1938 года, S&P 500 - c 1955 года. Фондовая Азия растет на фоне торгового перемирия США и Китая.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:08, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
Обновлено в 09:34
Футбол
Московское «Динамо» сыграло вничью со «Спартой» на сборах в Австрии
Футболисты московского «Динамо» не сумели победить чешскую «Спарту» во время контрольного поединка на сборах в Австрии.
Обновлено в 14:08
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинения
Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
«Тоттенхэм» оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
По информации Sky Sports, «шпоры» заплатили за хавбека 65 миллионов фунтов стерлингов. Данная сумма стала рекордной в истории клуба.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика
Киев дал согласие на обмен пленных в Донбассе
Олифер отметила, что Киев предлагает ускорить обмен «пошаговым выполнением формулы».
Обновлено в 14:13
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо
Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено вчера в 23:43
Теннис
Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Авто
Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг трёхлетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Успенская заступилась за Пугачеву в авто на перроне
Обновлено в 14:20
Авто
В российском офисе Suzuki назначен операционный директор
Операционным директором «Сузуки Мотор Рус» назначена Ирина Зеленцова, которая будет отвечать за такие направления бизнеса, как продажи и послепродажное обслуживание, маркетинговая стратегия бренда, логистика, а также осуществлять руководство компанией совместно с генеральным директором.
Обновлено в 08:04
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Транспорт
В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Обновлено в 05:29
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Футбол
«Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб
На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца.
Обновлено в 14:52
Политика
Лукашенко предложил уклонистам от армии выбирать между НАТО и Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предлагаемые поправки в законы, нацеленные на «эффективное функционирование военной организации государства», которые вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе.
Обновлено в 15:02
Политика
Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты
Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек
Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, 31 человек находится в больнице — два работника кафе, остальные посетители.
Обновлено в 08:07
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Баскетбол
Бывшая звезда НБА посетила съемки Space Jam 2
Обновлено в 13:51
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»
Как сообщает официальный аккаунт «Ростова» в Twitter, форвард Дмитрий Полоз возвращается из расположения команды в состав санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 13:21