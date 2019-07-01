Финансы

Рынок акций РФ открылся уверенным ростомФинмаркет вчера в 03:06

Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов в пятницу. Американские фондовые индикаторы завершили июнь ростом: Dow Jones показал наилучший подъем c 1938 года, S&P 500 - c 1955 года. Фондовая Азия растет на фоне торгового перемирия США и Китая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российский рынок акций открылся ростом на итогах саммита G20

Интерфаксвчера в 03:22

Рынок акций РФ открылся уверенным ростом

Финмаркетвчера в 03:06

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от мирового оптимизма

ПРАЙМвчера в 02:35

Позитив вытолкнул рынок РФ наверх

Finam.Ruвчера в 03:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:08, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Футбол

Московское «Динамо» сыграло вничью со «Спартой» на сборах в Австрии

Футболисты московского «Динамо» не сумели победить чешскую «Спарту» во время контрольного поединка на сборах в Австрии.
Обновлено в 14:08
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинения

Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол

«Тоттенхэм» оформил самый дорогой трансфер в истории клуба

По информации Sky Sports, «шпоры» заплатили за хавбека 65 миллионов фунтов стерлингов. Данная сумма стала рекордной в истории клуба.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика

Киев дал согласие на обмен пленных в Донбассе

Олифер отметила, что Киев предлагает ускорить обмен «пошаговым выполнением формулы».
Обновлено в 14:13
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо

Специалисты уверены, что дополнительное бремя станет причиной роста стоимости конечной продукции.
Обновлено вчера в 23:43
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Авто

Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг трёхлетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Успенская заступилась за Пугачеву в авто на перроне

Обновлено в 14:20
Авто

В российском офисе Suzuki назначен операционный директор

Операционным директором «Сузуки Мотор Рус» назначена Ирина Зеленцова, которая будет отвечать за такие направления бизнеса, как продажи и послепродажное обслуживание, маркетинговая стратегия бренда, логистика, а также осуществлять руководство компанией совместно с генеральным директором.
Обновлено в 08:04
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Транспорт

В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Спорт

Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

Обновлено в 05:29
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Футбол

«Ахмат» обыграл «Штурм» в дебютном матче Глушакова за клуб

На тренировочном сборе в Австрии грозненский «Ахмат» сыграл контрольный матч против «Штурма» из Граца.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Тело пропавшей на озере Комо швейцарской футболистки найдено

Обновлено в 12:27
Политика

Лукашенко предложил уклонистам от армии выбирать между НАТО и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предлагаемые поправки в законы, нацеленные на «эффективное функционирование военной организации государства», которые вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе.
Обновлено в 15:02
Политика

Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты

Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей

Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Политика

Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета

Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, 31 человек находится в больнице — два работника кафе, остальные посетители.
Обновлено в 08:07
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Баскетбол

Бывшая звезда НБА посетила съемки Space Jam 2

Обновлено в 13:51
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Футбол

«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»

Как сообщает официальный аккаунт «Ростова» в Twitter, форвард Дмитрий Полоз возвращается из расположения команды в состав санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное