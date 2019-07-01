Фондовые индексы стран Западной Европы завершили понедельник уверенным ростом. Американские фондовые индикаторы выросли вчера на фоне позитивных сдвигов в торговых переговорах США и Китая. Сегодня фондовая Азия торгуется без единой динамики.

Транспорт «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.

Общество Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.

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Хоккей «Адмирал» представил новый логотип Официальный Twitter "Адмирала" опубликовал новый логотип команды на сезон 2019/20.

Общество Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Гаджеты Следующая версия Windows поставит новый рекорд скорости работы Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года.

Политика Власти наделят полицию правом объявлять предостережения Кабинет министров России поддержал законопроект, которым предлагается наделить полицию правом объявлять обязательные для исполнения официальные предостережения о недопустимости совершения определенных правонарушений либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

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Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в России В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.

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