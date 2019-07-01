Финансы

Рынок акций РФ начал торги на позитивеФинмаркет 03:04

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили понедельник уверенным ростом. Американские фондовые индикаторы выросли вчера на фоне позитивных сдвигов в торговых переговорах США и Китая. Сегодня фондовая Азия торгуется без единой динамики.
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Акции «Мосэнерго» обвалились на 7%. Что произошло с компанией

РБК03:19

Индекс Мосбиржи обновил рекорд

Взгляд.рувчера в 07:14

Рынок открылся сдержанным ростом

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Рынок акций РФ начал второе полугодие с обновления максимумов индексов

Интерфаксвчера в 12:56

Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно

Банки.ру03:12

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

ТАССвчера в 06:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Обновлено вчера в 21:12
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Футбол

Transfermarkt: «Рубин» подписал Кварацхелию и Микелтадзе

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Хоккей

«Адмирал» представил новый логотип

Официальный Twitter "Адмирала" опубликовал новый логотип команды на сезон 2019/20.
Обновлено в 02:46
Общество

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено 30 июня в 18:00
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Гаджеты

Следующая версия Windows поставит новый рекорд скорости работы

Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года.
Обновлено в 03:19
Политика

Власти наделят полицию правом объявлять предостережения

Кабинет министров России поддержал законопроект, которым предлагается наделить полицию правом объявлять обязательные для исполнения официальные предостережения о недопустимости совершения определенных правонарушений либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром

Обновлено вчера в 17:28
Политика

Климкин назвал конфликт с Зеленским эмоциональной историей

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что претензии Владимира Зеленского к его работе основаны на эмоциях.
Обновлено в 02:10
Наука

«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»

Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга

Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме законодательного собрания.
Обновлено в 01:08
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Транспорт

Движение по трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области ограничено

Ограничение на движение тяжеловесного транспорта через Иркутскую область введено из-за режима чрезвычайной ситуации, 2 июля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 01:49
Политика

Жена Климкина оказалась главной по внешней политике в офисе Зеленского

Жена министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которого президент страны Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, возглавляет департамент внешней политики в офисе главы государства.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

Кравчук предложил отказаться от минских переговоров по Донбассу

Кравчук считает, что переговоры в Минске «не могут решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт в Донбассе».
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

Акции ОЭЗ «Санкт-Петербург» перешли в собственность города

Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 рублей. Отметим, что ранее город владел только 18,18% пакетом акций общества.
Обновлено в 02:43
Политика

Нино Катамадзе бойкотировала концерты в РФ

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси.
Обновлено 30 июня в 11:06
Экономика

Цены на мясо могут подскочить на 10%

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Три человека погибли в ДТП в городе Лиски Воронежской области, еще один госпитализирован, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:28
Здоровье

На Южном Урале птицефабрику уличили в продаже опасной продукции

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пока птицефабрика не сможет поставлять в магазины тушку цыпленка-бройлера, бедро и печень.
Обновлено в 02:27
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено в 01:10
Авто

Составлен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Следующие две строчки рейтинга самых доступных автомобилей на рынке России достались моделям Renault, а именно хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

МЧС подтвердило гибель 14 человек при наводнении в Иркутской области

Министерство чрезвычайных ситуаций России подтвердило гибель 14 человек во время наводнения, произошедшего в Иркутской области, сообщалось 2 июля на сайте ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
Обновлено в 02:15
Экономика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Экономика

Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах

Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
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